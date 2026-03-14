Audi F1 frôle la Q3 avec Hülkenberg et les barrières avec Bortoleto

Audi F1 a confirmé sa bonne place au sein du peloton lors des qualifications du Grand Prix de Chine, montrant des performances solides pour préparer la course de dimanche.

Avec une marge extrêmement mince, Nico Hülkenberg a manqué l’accès à la Q3 pour seulement 2 millièmes de seconde, mais pourra bénéficier d’un set supplémentaire de pneus pour la course. Son coéquipier, Gabriel Bortoleto, a terminé 16e en Q2 après un ultime tour prometteur gâché par une sortie de piste dans le dernier virage.

"Les écarts étaient incroyablement serrés aujourd’hui – seulement deux millièmes nous séparaient de la Q3," note Hülkenberg.

"Globalement, ce fut une séance propre et nous allons dérouler la suite à partir de là."

Lors de la course Sprint, Hülkenberg n’avait pas été chanceux et n’avait pas terminé la course, mais il espère se rattraper dimanche.

"L’objectif sera de rester propres demain, d’éviter les erreurs et de profiter de chaque opportunité en course. Ces voitures sont encore assez nouvelles pour nous, donc il y a beaucoup d’informations à assimiler après chaque séance. Nous allons tout analyser ce soir et nous battre demain."

Pour Gabriel Bortoleto, la qualification a été plus compliquée, notamment en raison d’une erreur lors de son dernier tour.

"Aujourd’hui, la voiture se comportait assez bien et je pense que nous avons fait de bons pas dans la bonne direction par rapport à hier."

"Vers la fin de Q2, j’essayais d’arracher un peu plus de temps au tour et j’ai probablement trop forcé à l’entrée du dernier virage. J’ai perdu l’arrière et quand j’ai repris le contrôle, il était déjà trop tard, donc j’ai fini dans le gravier. C’était probablement difficile de passer en Q3 de toute façon : le tour était correct, mais pas assez pour y accéder."

Malgré ce revers, Bortoleto reste concentré sur la course.

"Ce n’est pas la position de départ idéale, mais demain est une autre histoire. Nous partirons d’où nous sommes, nous concentrerons sur notre rythme et essaierons de dépasser."

Wheatley satisfait du travail de l’équipe

Le directeur de l’écurie, Jonathan Wheatley, a salué le travail accompli entre le Sprint et les qualifications, notamment pour réparer la monoplace de Nico Hülkenberg.

"Je veux d’abord remercier l’équipe pour son travail acharné aujourd’hui. Il y avait beaucoup de tâches à accomplir dans le garage entre le Sprint et les qualifications, notamment réparer la voiture de Nico, et ils ont fait un excellent travail pour préparer les deux voitures à temps pour la séance."

"La qualification s’est déroulée de manière assez fluide. Nico a maximisé ce que la voiture pouvait donner, signant une performance solide avec la 11e place. Gabi avait un bon tour final en vue mais a légèrement trop forcé dans le dernier virage, finissant dans le gravier. Globalement, ce fut une séance propre pour l’équipe et notre attention se tourne maintenant vers la course."