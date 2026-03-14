Cinquième, Norris a fait au mieux face à des rivaux ’hors de portée’

McLaren F1 a confirmé ce samedi qu’elle est la troisième force du plateau en Formule 1 pour le moment, derrière Mercedes et Ferrari, et devant Alpine, Red Bull et Haas. Lando Norris s’est qualifié cinquième et pense qu’il a fait au mieux.

La MCL40 n’était pas très bonne même si le déploiement de l’énergie a progressé, et il admet un déficit important pour sa monoplace, notamment en ligne droite, qui le renvoie en troisième ligne.

"Les Mercedes et les Ferrari sont hors de portée ! Mais honnêtement, il y avait un peu plus à aller chercher. Mon dernier secteur a été assez mauvais et nous avons perdu un peu de terrain en ligne droite face à certaines autres voitures, et nous devons comprendre pourquoi" a déclaré Norris.

"Un bon dixième, un dixième et demi, c’est presque trois places aujourd’hui, donc nous allons essayer de comprendre" poursuit-il avant de détailler sa performance.

"Le dernier virage ici est mon pire virage de la saison, je n’arrive pas à le négocier correctement, et j’ai fait une grosse erreur dans mon dernier tour. Donc, on est à peu près à notre maximum, notre position actuelle est celle que nous méritons et celle où nous devrions être."

"On semble proches des Ferrari en rythme de course et nous voulons absolument nous battre demain, mais il était clair aujourd’hui qu’elles ont des avantages que nous avons du mal à exploiter. Ce sera difficile de les défier, mais on ne sait jamais, et nous allons tout donner."

Oscar Piastri n’est pas satisfait de sa Q3, mais il pense globalement qu’il n’était pas possible pour McLaren d’aller chercher les deux équipes devant elle, rejoignant l’avis de son équipier.

"Le dernier tour que j’ai fait n’était pas le meilleur, je pense qu’il y avait mieux à faire, mais c’était difficile de tout tirer de la voiture. Je pense que nous sommes là où nous devons être, on était un peu plus proches en Q3 mais il y a beaucoup de travail" admet l’Australien, qui fixe ses objectifs pour la course.

"Prendre un bon départ si je le peux, et essayer de gérer les pneus qui seront un facteur important. Mais le rythme de la voiture sera important, on va essayer de se mêler à la lutte devant."