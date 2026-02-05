Haas F1 a étudié ’différents concepts’ tardivement pour la VF-26

Haas F1 a passé en revue de nombreux concepts aérodynamiques au moment de se lancer dans la conception de sa toute nouvelle VF-26, pour se rapprocher au maximum de l’optimisation des nouvelles règles, dans une année où châssis, moteur et aéro se réinventent.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, a expliqué les réflexions de son team au moment d’avancer sur la nouvelle voiture, alors qu’il fallait aussi prévoir l’intégration du bloc Ferrari. Mais ce dernier point n’était pas si compliqué, tant que le motoriste italien communiquait correctement.

"Peu importe ce qui se passe à l’intérieur de la boîte, tant que nous obtenons les dimensions des motoristes, ce que nous faisons, cela ne diffère en rien d’un processus habituel" a déclaré Komatsu. "En termes d’aérodynamique, c’est la question la plus importante pour nous en ce qui concerne le châssis."

"Nous examinons évidemment plusieurs concepts différents, nous pensons que certains concepts sont meilleurs que d’autres, mais on ne peut jamais être sûr à 100 %. De plus, on ne peut pas être sûr à 100 % de ne pas avoir manqué quelque chose de tout à fait évident, et pour moi, l’essentiel est de gérer les inconnues."

"C’est comme le choix des pneus pendant un week-end de course : parfois, il vaut mieux accepter de ne pas savoir ce qui va se passer avec ces pneus de course afin de garder toutes les options ouvertes. Pour nous, sur le plan aérodynamique cette année, nous pensons que notre configuration est la bonne, mais cela ne veut pas dire que nous avons la meilleure."

"Si l’on regarde ce que font les autres, ils ont également une interprétation très, très différente. Notre philosophie était d’avoir une configuration qui laisse la porte ouverte à différents concepts de solutions aérodynamiques."

Selon le Japonais, il est impossible de niveler totalement la grille de départ, malgré les différents mécanismes de compensation, qu’ils soient financiers ou techniques. Il explique pourquoi il y aura toujours un avantage chez certaines équipes.

"Ce n’est certainement pas un peloton équitable. Vous savez, les gens aiment Mercedes, les gens aiment Ferrari. Je veux dire, Mercedes, vous vous souvenez à quel point ils étaient préparés lorsqu’ils sont entrés dans cette première ère hybride en 2014."

"C’est une grande entreprise. En regardant la semaine d’essais à Barcelone, le premier jour, combien ils ont roulé, à quelle vitesse ils roulaient, je pense qu’ils ont très bien fait leur travail. Ce n’est une surprise pour aucun d’entre nous. Et puis, c’est la même chose avec Ferrari : Ferrari s’est très bien développée."

"Donc, les équipes constructeurs, je suis sûr que ces gars-là ont une connaissance approfondie, par rapport aux équipes clientes comme nous. C’est donc un défi. Mais cela dit, Ferrari a été très, très coopératif au cours des dix dernières années. Nous travaillons ensemble, en particulier dans le domaine de la gestion de l’énergie."

"Toutes les connaissances acquises par les ingénieurs moteur de Ferrari avec nous dans le domaine de l’énergie sont transmises à Ferrari. Donc au sein d’un département pertinent. Nous développons les procédures ensemble. Mais je ne dirais pas que les règles du jeu sont équitables."

Avec une gestion colossale de l’énergie électrique à venir, Komatsu pense que les équipes plus expérimentées, et notamment avec un passé en Formule E, comme McLaren, Mercedes et Audi, auront un avantage.

"Les équipes qui disposent de ressources plus importantes, d’une plus grande expérience, celles qui ont déjà dirigé des équipes de Formule E, par exemple, auront un avantage. Mais c’est ainsi qu’elles font leur travail, je ne m’en plains donc pas du tout. Ce sera un énorme défi pour nous."