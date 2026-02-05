Antonelli compare la F1 de 2026 à ’une partie d’échecs à grande vitesse’

Kimi Antonelli estime que la la révolution technique de 2026 en Formule 1 va demander aux pilotes un niveau d’anticipation inédit, les obligeant à avoir "deux coups d’avance" sur leurs adversaires. Pour le jeune pilote Mercedes, piloter et se battre avec les nouvelles monoplaces reviendra à disputer une véritable partie "d’échecs... mais en version rapide".

Le nouveau règlement introduit un nouveau groupe propulseur reposant sur une répartition d’environ 50 % entre moteur thermique et énergie électrique. Les pilotes disposeront d’un mode dépassement lorsqu’ils se trouvent à moins d’une seconde de la voiture de devant, mais aussi d’un bouton de boost manuel leur permettant d’ajuster le déploiement de la puissance pour attaquer ou se défendre en course.

Un ensemble de nouveautés qui, selon Antonelli, pourrait légèrement favoriser les jeunes pilotes, habitués aux simulateurs et à s’adapter rapidement à des environnements techniques changeants.

"Arriver cette année avec une nouvelle voiture, c’est plutôt une bonne chose, parce que j’ai eu l’habitude de piloter une voiture différente chaque saison," explique Antonelli.

"Je suis donc habitué à devoir m’adapter le plus vite possible à une nouvelle monoplace."

Pour le jeune Italien, ce reset réglementaire met aussi tout le monde sur un pied d’égalité.

"C’est forcément positif d’avoir une nouvelle voiture cette année, car c’est une remise à zéro pour tout le monde, et surtout pour moi qui a eu l’habitude de découvrir des choses nouvelles chaque année, au fur et à mesure de ma progression et de mes essais privés avec Mercedes F1, puis ma première saison."

Antonelli nuance toutefois l’avantage potentiel.

"Peut-être que cela m’aidera à comprendre la voiture un peu plus vite que d’autres, mais bien sûr, les autres pilotes ne sont pas idiots et ils sont très bons. Je pense qu’ils vont eux aussi comprendre très rapidement."

Là où Antonelli voit un véritable tournant, c’est dans la gestion de l’énergie et la manière de se battre en piste.

"Avec toute cette gestion de l’énergie, la façon de courir, la manière dont vous devez utiliser votre énergie en vous battant avec les autres, c’est un très grand pas en avant. Je pense que cette année, il faut aborder la saison avec un esprit très ouvert et, d’une certaine manière, être aussi très créatif."

"On peut énormément jouer avec l’énergie, surtout quand on se bat avec d’autres pilotes."

C’est dans ce contexte qu’Antonelli établit sa comparaison avec les échecs.

"C’est comme jouer aux échecs, mais une sorte de partie d’échecs à grande vitesse. Évidemment, on n’a pas autant de temps pour réfléchir à chaque coup, mais cette année, il faut toujours essayer d’avoir deux coups d’avance sur les autres. Un mode rapide !"

Cette anticipation constante sera particulièrement cruciale dans les phases de combat rapproché.

"Surtout quand on se bat en piste, oui ! Que ce soit pour préparer un dépassement ou pour défendre, il faut toujours essayer d’avoir deux coups d’avance sur l’autre, en essayant de le lire, de le pousser à faire quelque chose."

Pour Antonelli, l’étendue des possibilités offertes par le règlement 2026 change profondément l’approche de la course.

"Il y a énormément de choses avec lesquelles jouer, et c’est pour cela que je pense que cette saison, il faudra vraiment être très ouvert d’esprit et, comme je l’ai dit, parfois même créatif."