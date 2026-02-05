Norris : Même si je ne gagne plus rien, j’aurai toujours de quoi être fier

Lando Norris révèle qu’il a un état d’esprit plus serein en ce début de saison, grâce à son titre mondial acquis l’an dernier. Le pilote McLaren F1 a aussi expliqué que ses premiers tours de roue avec le numéro 1 sur sa monoplace et son casque ont eu un goût particulier.

Norris a repris le volant lors des essais d’après-saison, et la réalité de voir ce numéro spécial sur sa voiture de 2026 à Barcelone a permis de réaliser un peu plus son accomplissement de la saison dernière.

"Évidemment, en revenant au travail, les gens me disent ’tu es le champion’ et c’est toujours agréable, mais cette prise de conscience quand vous voyez le n°1 sur la voiture pour la première fois, quand je le vois sur mon casque, sur ma combinaison, cela vous fait presque repenser à tout et ramène tous les souvenirs" a déclaré Norris.

"C’est plutôt que c’est la réalité, on le voit enfin sur quelque chose, ce qui est cool. Alors oui, je souriais, forcément je souriais. Je pense simplement au fait que j’ai encore de nombreuses années devant moi en Formule 1, et je vais continuer à essayer de gagner autant de championnats que possible."

"Si je n’y parviens plus jamais, je resterai heureux. J’en ai déjà décroché un. Il a fallu 20 ans, entre mes débuts en karting et l’année dernière, pour essayer d’accomplir ce que j’ai accompli, et ce que nous avons tous accompli en tant qu’équipe, avec mon entourage et ma famille."

"C’est donc beaucoup de temps, d’efforts et une concentration absolue, et puis voilà, c’est fait. Je ne sais pas... je suppose que peu de gens dans la vie parviennent à atteindre cet objectif final, ou l’objectif de leur vie, mais c’était ça."

"Alors si jamais vous me voyez ne pas sourire ou autre, donnez-moi un coup de poing ou quelque chose. Rappelez-le-moi, parce que j’ai atteint mon but dans la vie et je suis très heureux et fier. C’est quelque chose que je porterai toujours en moi pour toujours."

Alors qu’il va viser d’autres titres mondiaux à l’avenir, le Britannique explique qu’il ne ressent pas un besoin de trouver une nouvelle motivation, maintenant qu’il est champion du monde. En effet, il voit même cela comme une pression en moins, ayant atteint l’objectif ultime de sa vie.

"Honnêtement, non, je n’ai pas besoin de chercher plus de motivation. Même si je dis ça, je ne me sens pas différent en abordant cette saison. J’ai toujours l’impression de vouloir simplement sortir et gagner. Je pense que c’est juste mon sentiment de base constant."

"C’est plus qu’en fin de compte, si je ne gagne plus rien, j’aurai toujours quelque chose dont je suis très fier et que je sais être un exploit immense. Mais cela n’a certainement enlevé aucune ambition ni aucun désir de vouloir recommencer ou de venir sur cette saison sans m’en soucier."

"Ce n’est certainement pas comme ça que je vois les choses. Au contraire, j’ai beaucoup apprécié l’année dernière. Et, bien sûr, je veux recommencer, avec j’espère juste une intersaison plus longue à la fin de cette année ! Ce serait sympa."

"J’ai ce sentiment que si je n’accomplis plus rien, j’ai quelque chose sur quoi m’appuyer, d’une certaine manière. Et je serai toujours fier, peu importe ce que les gens disent. Mais j’aborde cette année avec la même ambition que l’an dernier, qui est d’essayer de gagner à nouveau."

Un changement qu’il estime être en mesure de faire cette année est de profiter de la compagnie de ses amis et de sa famille lors des événements tout au long de l’année, ce qu’il limitait avant : "Je vais probablement être plus détendu à l’avenir avec davantage de mes amis et de ma famille venant aux courses. Je pense que cela pourrait changer."

"L’année dernière, c’était assez strict par moments sur qui venait aux courses, juste pour que je puisse rester concentré et ne pas être distrait, et ne pas avoir des personnes dont je n’ai presque pas besoin sur place."

"Je sais que je pourrais changer un peu plus, je serais peut-être plus content que les gens viennent et passent un bon moment, ce genre de choses. La meilleure partie de ma vie est simplement de passer du temps avec eux et c’est ma priorité, mais, en même temps, le travail reste le travail, et je dois m’y remettre."