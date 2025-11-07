Haas F1 ’a du potentiel’ mais n’a pas réussi à l’exploiter au Brésil

Oliver Bearman était quelque peu frustré d’avoir terminé 15e de la Qualification Sprint du Grand Prix du Brésil, car il pense qu’il aurait pu faire mieux. Mais le pilote Haas F1 révèle avoir rencontré un problème non identifié sur sa VF-25.

Le pilote britannique explique comment il a vécu cette première qualification du week-end, mais aussi ce qu’il s’attend à vivre pour la suite du week-end.

"Le premier tour était correct, j’ai perdu un peu de temps dans le virage 4. Mais j’étais confiant avant le deuxième tour car j’avais un bon feeling avec la voiture. J’ai eu un problème que j’ai ressenti en SQ1, ça ne m’a pas dérangé en fin de SQ1" a déclaré Bearman.

"Dans mon dernier tour, j’ai eu une chose étrange au niveau du différentiel. Et c’était dur dans le premier secteur, j’ai perdu du temps. Il y a du potentiel mais on devra peaufiner les réglages pour la suite du week-end."

Il espère faire mieux lors de la deuxième journée qui s’annonce très compliquée sur le plan météorologique : "Ca semble humide pour le Sprint, plus que pour la qualification, mais nous avons le potentiel pour faire de bonnes choses."

Esteban Ocon a connu un Sprint Shootout décevant avec la 19e place, et il blâme un mauvais timing en piste, avec une gêne constante de la part de voitures immobilisées en piste ou au ralenti.

"On est sortis au mauvais moment, j’ai du doubler dix ou 12 voitures dans mon tour d’attaque, je n’ai pas pu avoir de l’air propre. Il y avait cinq ou six voitures qui faisaient la queue dans une sortie de virage et j’ai perdu l’arrière, donc on essaiera de se rattraper demain" regrette le Français.

S’il est très à l’aise sous la pluie, Ocon s’attend à progresser sous n’importe quelles conditions : "Il faudra saisir toutes les opportunités qui se présentent, qu’il fasse sec ou mouillé, mais en tout cas il faudra faire mieux qu’aujourd’hui."