Antonelli veut être ’prêt à tout’ au Sprint pour profiter de sa deuxième place

Andrea Kimi Antonelli a signé la bonne surprise de la Qualification Sprint du Grand Prix du Brésil en se classant deuxième. Le pilote Mercedes F1 sera en première ligne aux côtés de Lando Norris pour la course courte de ce samedi.

Il explique que sa Q3 n’a pas été de tout repos, alors que tous les pilotes on eu des difficultés avec les pneus tendres, mais il se félicite d’avoir réussi un tour correct dans son premier relais.

"Dans l’ensemble, ce fut une bonne séance. Le tour en pneus tendres a été un peu décevant dans l’avant-dernier secteur, mais cela reste un tour correct, et nous sommes toujours en deuxième position pour demain. Il y a beaucoup à gagner" a déclaré l’Italien.

Désormais, il se tourne vers les défis que représentera le Sprint : "Nous allons devoir faire attention au vent, qui va beaucoup tourner, donc demain, nous nous attendons à des conditions assez différentes."

"L’usure des pneus sera également un peu incertaine, nous n’avons pas été au top là-dessus lors des Libres. Mais nous allons essayer d’être prêts à tout, donc j’espère que nous ferons une bonne course sprint et que cela pourra nous servir pour la course."

"Mais si le Sprint est mouillé, je crains que nous ne puissions pas trop apprendre de choses pour la dégradation des Pirelli pour dimanche qui s’annonce encore sec pour le moment."

George Russell a terminé quatrième de cette séance et s’est étonné de la manière dont s’est déroulée la troisième partie : "Ca allait pour être honnête, la SQ3 était amusante, tout le monde était plus lent sauf Kimi donc il a fait un très bon travail. Mais la quatrième place est une bonne position de départ."

Le Britannique s’interroge sur la manière dont la météo va impacter la journée de samedi, mais l’objectif est clair : "Il y aura de la pluie ce soir donc ça pourrait être mouillé demain, mais l’objectif sera de se battre contre Red Bull et Ferrari."