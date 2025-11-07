Hülkenberg vise des points au Sprint, Bortoleto veut ’donner plus’ aux fans

Nico Hülkenberg a arraché une place en SQ3 ce vendredi à Interlagos, à l’occasion de la Qualification Sprint du Grand Prix du Brésil. Le pilote Sauber se félicite d’une bonne séance qualificative malgré un circuit piégeux pour cet exercice.

Dans ce qui reste un peloton très serré, surtout sur un circuit court, le pilote de l’équipe suisse se félicite d’avoir placé sa voiture dans le top 10, espérant obtenir des points lors du Sprint ce samedi.

"Dans l’ensemble, la séance s’est bien déroulée. Les qualifications sont toujours tendues, et ce circuit n’est pas le plus facile à négocier en termes de trafic, mais je pense que nous avons tiré le meilleur parti de la situation aujourd’hui" a déclaré Hülkenberg.

"Nous avons travaillé dur en coulisses pour améliorer nos performances, et j’espère que cela portera ses fruits demain. Comme toujours, l’objectif est de marquer des points. Le milieu de peloton est incroyablement serré cette saison, donc chaque opportunité compte vraiment."

Gabriel Bortoleto a échoué en SQ2 avec une 14e place, mais il pense qu’avec une meilleure préparation des pneus, il aurait pu faire mieux : "La SQ1 s’est plutôt bien passée : nous avons réussi à faire un tour sans encombre et j’étais satisfait de la façon dont tout s’est déroulé."

"En SQ2, j’ai juste manqué un peu de vitesse dans le premier secteur lors de ma première tentative, et même si le deuxième tour s’est mieux passé, mes pneus n’étaient plus tout à fait au point. C’est ma faute, j’aurais dû essayer de tirer davantage parti de ma première tentative. Mais c’est la première fois que je roule sur ce circuit et j’apprécie vraiment."

Rouler devant son public est un sentiment unique pour le Brésilien : "L’ambiance ici est incroyable, les fans nous soutiennent énormément, c’est incroyable. Je voulais leur en donner un peu plus aujourd’hui, mais nous allons continuer à pousser et essayer de faire mieux demain et dimanche."