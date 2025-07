Haas F1 a déjà signé ’son meilleur samedi’ de la saison avec six points

Esteban Ocon a signé une belle cinquième place lors du Sprint du Grand Prix de Belgique, après s’être élancé de la même position sur la grille. Le pilote Haas F1 a même pu rester à proximité de la Ferrari de Charles Leclerc en début de course, mais il a ensuite décroché.

"Une très bonne journée pour nous, six points pour l’équipe c’est un très bon samedi, c’est notre meilleur de l’année en tout cas. Il reste tout à faire cet après-midi mais on fait le maximum possible" a déclaré le Français.

"Charles a dit qu’on était bien mais je n’ai pas pu le suivre, il termine cinq ou six secondes devant. Mais on gagne notre course dans la course, c’était l’objectif de maximiser les points et terminer dans le top 5 et on l’a fait, donc à voir si on arrive à refaire une bonne qualif cet après-midi."

Oliver Bearman a terminé également à sa place du départ avec une septième position qui lui offre deux points supplémentaires : "Je suis très heureux de marquer des points, ça faisait longtemps, la dernière fois c’était à Miami et j’avais eu une pénalité donc ça n’avait pas tenu !"

"Mais on a mis les deux voitures dans les points après une bonne qualif hier, on a tenu aujourd’hui et le package qu’on a progresse. J’ai passé du temps à regarder dans mes rétros mais je suis content, et bravo à Esteban pour la cinquième place."

Le Britannique veut désormais capitaliser sur ce bon début de week-end : "Je l’espère, les vrais points sont marqués demain mais c’est agréable d’en marquer déjà le samedi. On va voir comment ça se passe, il y a de la pluie qui arrive et ça pourrait affecter nos réglages. On va déjà se concentrer sur la qualif et se servir de ce qu’on a appris hier."