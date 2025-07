Hadjar s’est ’amusé’ mais a connu les mêmes déboires que les McLaren

Isack Hadjar a terminé huitième du Sprint F1 du Grand Prix de Belgique, ce samedi midi à Spa-Francorchamps. Le pilote Racing Bulls avait signé la neuvième place sur la grille et a gagné une position quand Pierre Gasly a dû rentrer au stand avant même le départ.

Ensuite, il a passé les 15 tours dans le sillage d’Oliver Bearman, tentant d’inquiéter la Haas du Britannique qui était malheureusement plus rapide. Et pour cause : les VF-25 avaient une configuration à très faible appui, et le temps gagné dans le deuxième secteur par Hadjar ne suffisait pas à attaquer sur le reste du circuit.

"C’était amusant derrière Ollie, j’ai tout donné car on avait deux configurations complètement différentes. Il était beaucoup plus déchargé en appui donc dans les lignes droites c’était vraiment compliqué. J’arrivais à rester derrière lui mais c’était compliqué" a déclaré Hadjar.

Ce n’était pas une question d’air sale pour Hadjar, qui explique avoir réussi à se rapprocher à moins d’une demi-seconde, mais avoir quand même échoué malgré le DRS et l’aspiration derrière la Haas de Bearman.

Un problème similaire à celui vécu par les pilotes McLaren derrière Max Verstappen en tête de la course : "On avait ce qu’il fallait pour être très proche de lui, à un moment j’étais à trois dixièmes mais il avait la même vitesse que moi sans DRS, donc c’était compliqué."