Verstappen espère être plus ’à fond’ en qualification avec les ajustements de la FIA

Max Verstappen s’est aussi exprimé sur les ajustements apportés par la FIA au format des qualifications pour le week-end du Grand Prix du Japon, dans un contexte réglementaire qui continue de faire débat.

En amont de l’épreuve disputée sur le tracé de Suzuka, l’instance dirigeante, en accord avec les écuries et les motoristes, a validé une modification mineure des paramètres de gestion de l’énergie pour les qualifications.

Concrètement, la quantité maximale d’énergie récupérable autorisée passe de 9 à 8 mégajoules (MJ) pour cette séance, une décision qui, selon la FIA, doit permettre de préserver le caractère de défi de performance des qualifications.

Interrogé sur cette évolution, Verstappen s’est montré mesuré, reconnaissant ne pas encore avoir expérimenté ces réglages, tout en espérant qu’ils rapprocheront les qualifications d’un exercice plus "à fond".

"Je n’ai pas testé cela au simulateur, la décision a été prise tardivement, donc je ne peux pas donner une réponse claire. Avant, ce n’était pas vraiment à fond. J’espère que cela permettra de s’en rapprocher davantage," a-t-il déclaré.

Relancé sur la question de savoir si ce changement altère la pureté du pilotage sur un circuit aussi exigeant que Suzuka, le quadruple champion du monde a adopté une approche pragmatique, tout en soulignant les limites du règlement actuel.

"Bien sûr, c’est très différent de l’an dernier, mais c’est la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd’hui, et il faut l’accepter pour le moment. De toute façon, il n’y a pas grand-chose à faire pour cette année," a expliqué le pilote de Red Bull Racing.

Depuis l’introduction des règles 2026, Verstappen ne cache pas ses réserves, estimant que les sensations en piste ont perdu en authenticité. Le Néerlandais avait déjà livré une critique acerbe du règlement, allant jusqu’à comparer ces monoplaces à des Formule E sous stéroïdes.

Malgré ce constat, le pilote préfère se projeter vers l’avenir, espérant des évolutions plus profondes à court terme.

"J’espère qu’il y aura des changements plus importants l’année prochaine. Comment ça se ressent ? C’est… différent. Vous savez tous ce que je pense de la situation, et c’est aussi ce que j’ai ressenti au simulateur. Ici, passer à huit mégajoules aidera peut-être un peu, mais les bases restent les mêmes. Il faut toujours faire attention à l’utilisation de l’accélérateur, ce qui est évidemment très différent d’avant."