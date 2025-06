Gasly veut une révision des points de pénalité en F1, Verstappen s’énerve !

Pierre Gasly estime que la Formule 1 devrait envisager de revoir son système de points de pénalité, arguant que les pilotes ne devraient pas être contraints de manquer des courses pour des infractions non dangereuses.

La F1 a introduit ce système de points de pénalité en 2014 afin de sanctionner les récidivistes. Les pilotes se voient automatiquement suspendus une course s’ils accumulent 12 points sur leur super-licence sur une période de 12 mois.

Kevin Magnussen est devenu le premier pilote à atteindre les limites de ce système lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan l’an dernier, tandis que Max Verstappen risque désormais un sort similaire.

Le quadruple champion du monde compte 11 points après sa dernière infraction à Barcelone et serait suspendu du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain s’il écopait d’un seul point de pénalité en Autriche ce week-end. Cependant, les deux premiers de ces points seront retirés de sa licence lundi après l’épreuve de Spielberg.

Gasly, ancien coéquipier de Verstappen chez Red Bull, qui s’est déjà retrouvé dans une situation similaire avec 10 points à son actif lors de la saison 2022, estime que le règlement actuel va trop loin.

"Personnellement, je ne suis pas un grand partisan des points de pénalité," a déclaré le pilote Alpine F1.

"Vu le niveau que nous avons en Formule 1, nous sommes professionnels dans ce que nous faisons. Nous repoussons évidemment les limites, mais une suspension de course potentielle, pour certaines infractions, cela ne devrait pas être pris en compte…"

"J’étais dans cette situation il y a quelques mois et je ne pense pas avoir été un pilote dangereux en piste. Pourtant j’ai cumulé des points comme pour les limites de piste."

"Donc, pour moi, il y a une solution qui peut être à étudier, il y a d’autres moyens d’imposer des pénalités sans risquer de voir un pilote manquer une course."

Gasly défend une certaine liberté dans les duels en piste.

"Je pense qu’il faut s’investir pour avoir des courses intenses, savoir où se situent les limites, savoir ce que l’on fait, et il y a un respect mutuel avec les autres pilotes. C’est la limite de l’environnement, et on essaie de repousser les limites."

"La façon dont nous sommes pénalisés est une autre question : certaines pénalités appliquées sont-elles trop sévères, pas assez sévères, etc. C’est un autre sujet, mais dans notre façon de courir, roue contre roue, je pense que, personnellement, cela semble naturel."

Le point de vue de Gasly a été partagé par Isack Hadjar, chez Racing Bulls, qui a également remis en question la nécessité de sanctions aussi sévères.

"Je fais du copier-coller de ce qu’il a dit," dit Hadjar. "Je n’aime pas les points de pénalité, c’est sûr, car on ne veut pas changer d’approche."

"Honnêtement, le plateau est très propre, donc oui, ce n’est pas vraiment nécessaire."

Verstappen lui-même a refusé de commenter le système de points de pénalité lorsqu’on lui a demandé son avis en Autriche.

"Je ne vais pas commenter cela, je ne peux pas risquer d’obtenir un point de pénalité."

Interrogé sur son intention d’ajuster son approche pour ce dernier week-end à passer avec 11 points, le Néerlandais a répondu : "Vous plaisantez ? Est-ce un piège ? On me pose cette question à chaque fois, chaque week-end."

"Je n’ai rien à ajouter."