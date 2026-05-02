Alpine F1 place ses deux voitures dans le top 10 de la Qualification Sprint à Miami

Franco Colapinto a signé sa meilleure performance sur un tour rapide avec Alpine F1 en se qualifiant huitième pour le Sprint du GP de Miami, deux places devant son équipier, et en faisant un tour solide en SQ3.

Le pilote argentin ne cachait pas sa satisfaction d’avoir réussi ce tour de force et a confirmé qu’il se sentait plus à l’aise après ce mois de pause, alors qu’Alpine a amené des nouvelles pièces.

"Je suis heureux car c’était difficile à comprendre et on est enfin dans le rythme, en ayant la performance qui nous manquait. On a fait des bons tours toute la journée, dans un week-end de Sprint qui est normalement plus difficile" a déclaré Colapinto.

"On a pu voir comment aller dans la bonne direction et je suis heureux de ma performance aujourd’hui. Le rythme est rapide par rapport au reste du peloton, on semble solides pour le moment, c’est bien plus positif que Suzuka à tire personnel et j’en suis heureux."

Pierre Gasly sera dixième sur la grille et il ne comprend pas ce qui cloche sur sa voiture, car il pense que son A526, qui a visiblement un package d’évolutions plus complet, aurait dû aller plus vite.

"On est en SQ3 mais depuis ce matin, on a un problème sur la voiture qu’on n’arrive pas à comprendre, on a aucune motricité. Ce n’est pas normal, avec les deux voitures on roule différemment, avec quelque chose qui est un peu mieux sur ma voiture normalement" a noté Gasly auprès de Canal+.

"Mais depuis ce matin, on voit que je n’arrive pas à remettre les gaz, je patine beaucoup plus. On n’a pas eu le temps de comprendre mais il va falloir comprendre avant demain, car je n’y arrive pas et c’est très différent de ce que j’ai depuis le début de l’année. Mais on n’a pas eu assez de temps."