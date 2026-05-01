Colapinto pense que la F1 ’serait surprise’ par la popularité qu’aurait un GP d’Argentine

Franco Colapinto rêve d’un retour de la Formule 1 pour un Grand Prix d’Argentine, mais rien ne permet de penser que ce soit déjà gagné. L’Argentine a accueilli la F1 à 21 reprises entre 1953 et 1998. Le héros national Juan Manuel Fangio y a trouvé la plus grande réussite, s’imposant quatre fois à domicile.

Le pilote Alpine F1, premier pilote argentin à courir en F1 depuis Gaston Mazzacane en 2001, a effectué un run de démonstration dans la capitale, Buenos Aires, en amont du Grand Prix de Miami. L’événement a attiré environ 600 000 personnes, une affluence record qui a suscité de nombreux appels pour un retour de l’Argentine au calendrier.

"On peut passer son temps à expliquer les choses, mais il est beaucoup plus simple de montrer par des vidéos ou des photos ce qui pourrait réellement se passer lors d’une course si elle avait lieu en Argentine" a expliqué Colapinto.

"Je pense que c’est une excellente façon de démontrer ce qu’ils sont capables de faire et ce que l’Argentine apporterait à la Formule 1. Ce serait énorme. Le sport automobile est le deuxième sport en Argentine après le football. Cela fait tellement d’années qu’il n’y a pas eu de course de Formule 1, ni de pilote argentin dans la discipline."

"Aujourd’hui, l’engouement et la demande ne cessent de croître au fil des courses. Je pense que ce serait un moment très spécial si une course y était organisée, tout le monde serait très surpris par la passion des fans et par l’ambiance que cela créerait."

Interrogé sur ce qu’il manquait pour un retour de la F1, il reste prudent : "J’ignore ce qu’il manque car je n’ai aucune information sur les tractations. Je pense que c’est assez... il y a des discussions qui sont assez avancées, et je crois que c’est une excellente base et une belle démonstration de ce qu’un Grand Prix d’Argentine pourrait être."

"Avec une bonne organisation, comme celle que nous avons eue dimanche, ce serait possible et ce serait très positif. Avoir un autre Grand Prix en Amérique du Sud serait vraiment formidable. Bien sûr, ce serait l’un de mes rêves. Courir dans mon propre pays serait très spécial."