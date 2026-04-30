Les pilotes Alpine F1 se préparent à ’une course spéciale’ à Miami

Pierre Gasly se joint à la liste des pilotes ayant un avis positif sur les décisions prises par la Formule 1 et la FIA pour apporter des changements à la réglementation 2026. Le pilote Alpine F1 se félicite d’un rapprochement vers les demandes des acteurs principaux sur la grille.

Étant donné que ces modifications ont reçu le soutien unanime de la FIA, de la F1 et des écuries, les premiers retours globaux sont positifs. Les pilotes soulignent notamment la bonne communication avec l’instance dirigeante pour garantir que leurs opinions soient prises en compte dans ces évolutions.

"Cela va dans la bonne direction par rapport à ce que nous demandons" a expliqué Gasly. "C’est le plus important. Je ne pense pas que cela change la donne radicalement, mais c’est un pas dans le bon sens. C’est une bonne chose d’essayer et de voir concrètement ce que cela apporte, et s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures."

"Mais je pense que ce sera bénéfique. C’est la meilleure communication que nous ayons eue depuis un moment. Je pense que cela a été très constructif. En tant que pilotes, nous avons apprécié d’être impliqués car c’est nous qui sommes derrière le volant."

"C’est nous qui ressentons ce qui se passe dans toutes sortes de situations. Les retours que nous pouvons donner sont donc bien plus précis que n’importe quel autre membre de l’organisation. Je pense qu’ils l’ont définitivement validé."

"Même si nous aimerions faire les règles, il y a aussi de grandes entités derrière ce sport et des constructeurs qui poussent pour obtenir ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin pour rester en F1. Il faut contenter tout le monde. Mais en fin de compte, la sécurité doit absolument passer en premier. Je pense que tout le monde est plutôt satisfait du changement effectué."

Le Français a précisé que le shakedown d’Alpine sous la pluie à Silverstone en janvier avait été le pilotage le plus extrême qu’il ait connu, et il s’attend à une course compliquée s’il pleut autant que prévu.

"Je m’attends à ce que ce soit un vrai défi s’il pleut. Je m’y suis préparé, je sais à quoi faire face, je sais comment maximiser et tirer le meilleur parti de tout ce qui pourrait arriver. Et je sais que je suis plutôt bon dans ces conditions, donc personnellement, cela ne me dérangerait pas."

"Mais ce sera une course assez spéciale, et particulièrement ici sur le mouillé, je pense que c’est assez délicat en termes d’adhérence, d’aquaplaning... avec les ponts, il y a quelques pièges qu’il faudra éviter, mais je pense que cela apportera de belles opportunités."

Franco Colapinto se montre plus réservé et souhaite voir ces changements en action avant de porter un jugement définitif : "Je ne sais pas. Je pense qu’il faut attendre de voir. La F1 a travaillé très dur pour essayer de résoudre certains problèmes."

"Il faut voir ce que cela donne sur la piste. Cela change aussi beaucoup d’un circuit à l’autre, selon l’intensité du freinage ou le nombre de virages rapides. C’est assez variable d’une course à l’autre."

Alpine amène des nouveautés à Miami, et le pilote espère en profiter pour signer de meilleurs résultats : "On a travaillé énormément, on a fait beaucoup de simulateur, du travail avec les ingénieurs, et ça a été une pause positive. On espère amener de la performance ce week-end."

L’Argentin a pu rouler devant son public lors d’un road show à Buenos Aires, et la ferveur populaire est, selon lui, un argument de poids pour ramener le pays au calendrier : "C’était un de mes rêves, de pouvoir rouler en Argentine, et d’amener une Formule 1 pour rouler devant mon public."

"J’espère que ça va aider, ça permet de montrer ce que les Argentins peuvent faire, et qu’ils sont très nombreux à très passionnés par le sport automobile. Donc j’espère que ça aidera à prendre cette décision rapidement, et qu’on aura un Grand Prix rapidement en Argentine."