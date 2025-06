Bearman : ’chaque erreur coûte une ou deux places’ en Autriche

Oliver Bearman est content de disputer sa première course de Formule 1 sur le Red Bull Ring. Le pilote Haas F1 y a connu de la réussite dans les formules de promotion, et il espère concrétiser cela ici.

"Ce circuit m’a réussi, j’ai fait une belle course lors de ma première année de F2 avec une belle remontée, et j’ai gagné l’an dernier. Je pense que j’y ai eu mon premier podium en sport automobile" a déclaré Bearman.

"Ils ont de bons résultats ici, la piste convient à la voiture. On verra cette année comment on peut s’en sortir avec notre vitesse de points. Mais je pense qu’on peut réussir car on a souvent visé les points en course cette année."

"On a des tours en une minute et cinq secondes, voire plus vite, chaque virage compte et il faut être très concentré sur les détails car chaque erreur peut vous coûter un dixième ou deux, et donc une place ou deux. Ce sera une bataille compliquée. On doit rester concentrés."

"Chaque circuit a ses propres nuances et difficultés, je ne pense pas qu’il y ait un circuit sur lequel nous allions et ou nous disions ’c’est un tour facile, car ne n’est jamais le cas."

Le Britannique a été interrogé sur les points de pénalité que cumule Max Verstappen et sur le risque de sanction, et il pense que la direction de course est stricte, même s’il rappelle que les directives données aux pilotes sont très claires.

"Je suis d’accord. Je pense qu’il est un peu dur de voir des pilotes se faire interdire de course pour avoir essayé de créer de l’action, comme nous avons vu Kevin se faire interdire de course l’année dernière, et même si cela m’a aidé, j’ai eu l’impression qu’il était vraiment malheureux de se faire interdire de course pour toutes ces petites infractions."

"A la fin, il a essayé de doubler, mais ça n’a pas marché, et ils ont tous les deux coupé le virage. Il n’y a eu aucune manœuvre dangereuse, aucun dommage, mais deux points de pénalité."

"Ils s’additionnent rapidement, c’est dommage, c’est difficile parce que, bien sûr, les pilotes doivent être punis d’une manière ou d’une autre pour les empêcher de faire des choses, mais il faut trouver un équilibre."

"Parfois, dans des situations de roue contre roue, il faut penser à ce que dit le point 3 des lignes directrices et se dire ’ok, je dois lâcher’. Ce genre de choses semble parfois un peu artificiel, car nous avons des circuits avec des graviers à l’extérieur, et vous n’essayez pas de contourner par l’extérieur."

"Le fait d’avoir toutes ces prescriptions pour tout peut être un peu, non pas malsain, mais difficile à retenir dans le feu de l’action, car vous avez une fraction de seconde pour prendre cette décision, et vous n’avez pas le temps de vous souvenir du document de cinq pages qui vous a été envoyé en janvier. C’est difficile, mais la FIA fait une bonne chose en essayant de créer une certaine cohérence."