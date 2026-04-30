Colapinto a essayé de parler à Bearman et pense qu’ils ont tous les deux ’une part de responsabilité’

Franco Colapinto s’est défendu d’avoir bougé trop agressivement, dans l’incident qui a entraîné la sortie de piste d’Oliver Bearman à Suzuka. Le pilote Alpine F1 a réagi au fait que son rival de chez Haas avait finalement rejeté la faute sur lui, dans des propos tenus un peu après le GP du Japon.

L’Argentin réfute que la faute soit uniquement sur lui, expliquant que les difficultés à anticiper le retour d’une voiture bien plus rapide en vitesse de pointe sont au centre du problème. Selon lui, cela donne la responsabilité aux deux pilotes, et la FIA a normalement fait évoluer le règlement pour éviter ces problèmes.

"Le plus important, c’est qu’il aille bien" a déclaré Colapinto. "Après la course, je lui ai immédiatement envoyé un message. Il n’a jamais répondu, il ne m’a donc pas parlé. Ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il soit sain et sauf et qu’il ne soit rien arrivé de grave."

"Bien sûr, ce sont d’importants dégâts pour leur équipe, mais cela fait partie de la course. Je pense qu’aujourd’hui, nous devons bien mieux comprendre comment rendre les courses plus sûres et ne pas prendre autant de risques."

"Quand des choses comme celle-ci arrivent, celui qui est derrière a une connaissance totale de sa propre vitesse, de la quantité de ’boost’ qu’il utilise et de ce qu’il tente de faire. La personne devant est bien plus aveugle, je pense."

"De nos jours, avec les vitesses de rapprochement, vous regardez dans le rétroviseur une seconde et, la seconde suivante, la voiture vous a rattrapé de 20 mètres. Je pense vraiment que les deux portent une part de responsabilité."

"Je dirais que je n’ai jamais bougé de manière agressive à aucun moment, que ce soit à cet instant ou dans ce virage, ce qui aurait provoqué son incident ou son crash. Je suis juste soulagé qu’il aille bien. Bien sûr, je ne suis pas ravi de ses commentaires, mais j’espère que nous pourrons régler cela bientôt."

Les propos de Colapinto ont ensuite été rapportés à Bearman à Miami, et le Britannique a assuré ne pas avoir vu le message : "C’est un accident regrettable. Je pense que cela aurait pu se passer autrement. Je ne pense pas que cela devait se terminer ainsi, disons, mais non, aucune rancœur, je ne suis pas ce genre de personne."