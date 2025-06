Hülkenberg se réjouit de l’évolution qu’apporte Sauber F1 en Autriche

Nico Hülkenberg aimerait continuer sur sa lancée en Autriche ce week-end après deux entrées dans les points consécutives. Mais le pilote Sauber F1 est conscient que chaque place dans le peloton sera chèrement défendue.

"Les deux dernières courses ont été positives, il y a une dynamique de notre côté, mais ces résultats ne se répètent pas automatiquement. Il y a des signes positifs depuis l’évolution de Barcelone et on va continuer" a déclaré Hülkenberg.

"Mais ça ne sera pas facile, surtout ici en Autriche où il y a un tour très court et avec les écarts qui sont de plus en plus serrés chaque année. Chaque détail, tout va compter, et je suis impatient de faire ce doublé de courses."

Pour continuer sur sa lancée, Sauber apporte un nouveau plancher et le pilote espère une C45 plus versatile : "On a une petite évolution sur le plancher, car c’est une zone très sensible et la performance vient de là, donc on espère que ça nous aidera dans la lutte."

"Il y a des virages rapides et des virages lents. Depuis Barcelone, on a corrigé plusieurs choses et la voiture semble être plus polyvalente. Ca devrait aller, aucune raison de penser que ça soit mauvais."

Même si la piste ne lui a pas toujours réussi, l’Allemand aime le Red Bull Ring : "C’est un circuit intéressant, il y a des années où tout va bien et tout se met en place, et d’autres années où c’est plus compliqué."