Tsunoda évincé par Hadjar en 2026 ? Le Japonais est contrarié par les rumeurs

Yuki Tsunoda a refusé de répondre aux spéculations sur son avenir chez Red Bull en F1, les dernières sources laissant entendre qu’il sera au mieux rétrogradé chez Racing Bulls, au pire évincé de la filière autrichienne et sans baquet.

Le Japonais est sur le point de perdre son volant chez Red Bull Racing au profit d’Isack Hadjar pour la saison 2026. Le Français et Le Dr Helmut Marko n’ont pas confirmé officiellement la nouvelle à Bakou mais dans les déclarations des deux hommes, on sent bien qu’il ne manque plus qu’une annonce plus tard dans la saison.

Avec Hadjar promu aux côtés de Max Verstappen pour 2026, cela place Tsunoda dans une position précaire, car il reste assez peu probable qu’il remplace Liam Lawson chez Racing Bulls.

"Je ne sais pas de quelles rumeurs vous parlez," a répondu Tsunoda, visiblement contrarié, aux journalistes ce jeudi dans le paddock de Bakou.

Informé des propos de Marko et Hadjar, Tsunoda a insisté sur le fait que "ce ne sont pas des faits" et qu’il se concentrait sur ses propres performances.

"Je me concentre uniquement sur ce que je peux faire. Même dans cette situation l’année dernière, je me concentrais uniquement sur mes propres performances. Si je me souviens bien, je disais exactement la même chose."

"Cela n’a pas d’importance. Les rumeurs ne sont que des rumeurs. Ce ne sont pas des faits. Qu’ils profitent des rumeurs, je vais continuer à faire mon travail."]

Avec la signature de Valtteri Bottas et Sergio Perez chez Cadillac, les options de Tsunoda pour l’année prochaine sont très limitées. Il reste un baquet chez Alpine F1 mais Flavio Briatore ne semble pas vouloir du Japonais.

Un rôle de pilote de réserve chez Aston Martin, compte tenu de ses liens avec Honda, pourrait donc être sa meilleure option. Tsunoda laisse les négociations à ses managers afin de se concentrer sur son travail actuel.

"Je n’attends pas de coup de fil. Ce n’est pas mon travail de discuter avec d’autres équipes et tout ça. Mon seul travail est de piloter vite et d’obtenir des résultats. Je laisse ces choses à mes collaborateurs, à mon équipe, qui m’aide et qui est là spécialement pour ça."

"C’est pourquoi je vais me concentrer sur moi-même, sur le pilotage et sur les progrès que je fais à chaque course, ce que j’apprécie. Je continue simplement à faire ça. Je les laisse faire leur travail."