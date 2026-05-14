Bottas révèle son cauchemar à Miami, le FBI obligé d’intervenir

Le week-end du Grand Prix de Miami n’a pas seulement été agité en piste pour Valtteri Bottas. Le pilote Cadillac F1 a révélé avoir été victime du vol de son véhicule de location alors qu’il séjournait dans un Airbnb à Fort Lauderdale. Une affaire suffisamment sérieuse pour déclencher une enquête impliquant le FBI, notamment parce que la voiture contenait un laissez-passer officiel permettant potentiellement un accès complet et direct au circuit du Grand Prix de Miami.

Bottas séjournait dans une maison louée à Fort Lauderdale durant le week-end floridien lorsqu’il a appris le samedi matin, avant la course Sprint et les qualifications du Grand Prix, que son véhicule avait disparu. Le Finlandais a raconté les circonstances de l’incident dans le podcast What’s Next ?

"Nous sommes rentrés vendredi comme d’habitude, nous avons garé la voiture dans l’allée, nous avons rapidement dîné puis nous sommes allés nous coucher tôt," a expliqué Bottas. "Les clés de la voiture étaient à l’intérieur de la maison. La voiture était verrouillée."

Le pilote Cadillac assure avoir été totalement stupéfait lorsqu’il a découvert le vol le lendemain matin.

"Je n’arrivais pas à y croire. Je suis sorti, j’ai ouvert la porte. L’Escalade avait disparu. Les clés étaient toujours à l’intérieur, sur la table. Je les voyais. Je me suis dit : ’Comment notre voiture a-t-elle pu être volée dans l’allée de notre Airbnb ?’ C’était dingue !"

"Il doit y avoir énormément de technologie impliquée. Comment peut-on entrer dans une voiture et désactiver immédiatement le traceur et tous ces systèmes ? Impressionnant !"

Le véhicule dérobé était donc un SUV, un Cadillac Escalade et contenait notamment son laissez-passer pour le paddock ainsi qu’un permis pour stationner dans l’enceinte du circuit. Cette situation a immédiatement compliqué son arrivée au Hard Rock Stadium.

"Évidemment, j’allais être en retard pour le circuit parce qu’il fallait trouver un autre moyen de transport. Heureusement, ils nous ont envoyé un autre Escalade pour nous emmener au circuit."

Bottas s’est ensuite rendu compte que son badge paddock se trouvait toujours dans la voiture volée.

"Et là, je me suis dit : ’Oh, mon laissez-passer était dans la voiture’. Je n’avais plus de badge paddock."

"Mais bon, nous avons trouvé une solution pour cela grâce à l’équipe."

Au cours du podcast, son ami et coanimateur Paul Ripke a plaisanté sur le fait que le voleur aurait théoriquement pu se faire passer pour Bottas et accéder au paddock grâce au badge présent dans la voiture. Bottas reconnaît que le suspect disposait effectivement de tous les accès nécessaires.

"Oui, il avait toutes les opportunités ce jour-là : le parking VIP, l’accès au paddock, l’enregistrement, l’accès à l’équipe. Mais il ne devait pas vraiment me ressembler et je pense qu’il s’intéressait plus à la voiture qu’au Grand Prix !"

Le véhicule a toutefois été retrouvé dès le lendemain, abandonné ailleurs. Bottas a confirmé que l’affaire avait ensuite pris une ampleur bien plus importante avec l’intervention du FBI.

"Le FBI s’est impliqué et une enquête complète a été ouverte," a-t-il révélé.

"La voiture a été retrouvée dans une zone à forte criminalité. Donc la police et le FBI sont intervenus précisément pour cette raison."

Le fait que le véhicule contenait un accès officiel au paddock a également renforcé les inquiétudes des autorités américaines.

"Comme vous l’avez mentionné, nous avions le permis de stationnement, donc quelqu’un aurait pu conduire la voiture jusqu’au circuit. Ils avaient mon badge. Ils auraient pu commettre des choses graves. Mais ils n’étaient manifestement pas intéressés par la course de F1."

"Apparemment, ils ont probablement commis un crime avec la voiture avant de l’abandonner. Dans mon esprit, cela devait être une voiture utilisée pour un casse suivi d’une fuite ou quelque chose comme ça."

Malgré le caractère sérieux de l’affaire, Bottas garde un certain recul sur cet épisode inhabituel.

"C’est triste d’avoir perdu la voiture, mais c’est aussi assez incroyable. Cela ne m’était jamais arrivé de toute ma vie."

À la suite du vol, une sécurité renforcée a été mise en place autour de la location pour le reste du week-end.

"Ils ont engagé un agent de sécurité qui restait devant l’Airbnb toute la nuit. Armé, avec un gilet complet, tout l’équipement, absolument tout."