Gasly pense que la saison 2026 d’Alpine F1 est la confirmation des ’signaux’ de 2025

Pierre Gasly semble pouvoir enfin profiter de sa décision de rejoindre Alpine F1, équipe dans laquelle il court depuis 2023. Malgré un podium pour sa première année avec le team d’Enstone, et un deuxième fin 2024 au Brésil, il a connu une période difficile en 2025 avec une très mauvaise année.

De quoi s’inquiéter d’une possible spirale descendante avant la nouvelle ère technique de la Formule 1 qui a démarré cette année. Mais le début de saison 2026 est radicalement différent pour lui et pour Alpine, et les bons résultats enregistrés lors des quatre premières courses de l’année sont particulièrement prometteurs.

"Cette année est tellement plus agréable" a déclaré Gasly à RACER avant l’abandon de Miami. "C’est difficile à décrire. Évidemment, c’est ce qui m’a permis de traverser l’année dernière d’une certaine manière, et m’a poussé tout au long de la saison, sachant que sur le papier, nous avions définitivement quelque chose de plus excitant et beaucoup plus de potentiel pour 2026."

"J’essaie toujours de tirer mon équipe autant que je le peux, et d’être au niveau que j’attends de moi-même en termes de réalisation de la meilleure performance possible à chaque séance, à chaque tour. Mais on ne trouve pas le même plaisir à faire de bons tours en étant 15e ou en milieu de peloton, sans se battre pour les points."

Passée de la dernière place du championnat des constructeurs en 2025, avec 48 points de retard sur l’équipe suivante la moins bien classée, à la cinquième place actuelle, Alpine a montré des progrès conséquents, mais le pilote tricolore relativise la situation de l’année dernière.

"Je pense qu’il y a eu une mauvaise presse sur l’équipe et sur l’état dans lequel nous étions l’année dernière, pour de bonnes raisons, parce que nous n’avons clairement pas été performants. Mais en coulisses, nous savions exactement ce que nous faisions, et nous avons en quelque sorte convenu et accepté de tirer un trait sur la réglementation précédente pour nous concentrer sur celle-ci."

"Nous connaissions les changements que nous faisions à l’intérieur de l’usine, et de mon point de vue, je pouvais clairement voir un changement positif. Évidemment, cela n’a pas affecté la performance de l’année dernière, donc les gens pouvaient potentiellement penser que nous n’évoluions pas, que nous ne nous améliorions pas."

"Mais en coulisses, il y avait vraiment beaucoup de signaux au vert, et de bons signes du potentiel que nous pourrions tirer de nous-mêmes. Et je pense que cela doit continuer. Même si c’est un début décent, j’en veux toujours plus que ce que nous faisons. Je veux toujours pouvoir me battre avec les leaders."

"Ils ne sont pas à des kilomètres, mais nous n’y sommes pas encore tout à fait pour le moment pour être dans la lutte, ou dans le coup. Je pense qu’il nous manque quelques dixièmes, mais je crois que si nous continuons à pousser, si nous gardons l’élan que nous avons, il n’est pas impossible que nous puissions rejoindre les voitures devant nous."

Désormais âgé de 30 ans, Gasly se sent toujours comme quelqu’un capable de se battre régulièrement pour des victoires si on lui donne le matériel. Et s’il apprécie le rôle de leader, le Français affirme que c’est secondaire par rapport au fait d’avoir la meilleure voiture possible à sa disposition.

"Naturellement, je veux être quelqu’un qui a besoin d’avoir le contrôle. J’ai besoin de diriger mes troupes. J’ai besoin d’être entendu. J’ai besoin de faire les choses d’une manière qui fonctionne bien avec mon équipe. Je n’aime rien laisser à l’inconnu, donc j’aime être impliqué."

"Et c’est une position que j’apprécie parce que je sais simplement que je peux tirer le meilleur de moi-même, des réglages et de l’environnement quand on me donne ce genre de rôle et de leadership."

"Et 30 est un chiffre. Vous voyez que Fernando est toujours un leader d’équipe à 45 ans. En fin de compte, même si c’est un rôle important pour moi, je veux toujours la voiture la plus rapide possible entre mes mains, et c’est ce que j’attends d’Alpine."

En septembre, Gasly a signé une prolongation de contrat qui le maintiendra chez Alpine jusqu’à la fin de la saison 2028 au moins, une décision qui a suscité l’étonnement compte tenu des deux saisons difficiles qu’il traversait.

Après le regain de forme de cette année, cette décision se comprend mieux, et Gasly pense que l’équipe n’est pas loin d’avoir l’infrastructure nécessaire pour pouvoir viser des victoires et des championnats, même s’il en avait déjà fait son objectif pour 2026.

"C’est l’objectif. Cette année, évidemment non [ce n’est pas l’objectif], mais j’ai vu un pas en avant très positif, un changement positif dans la structure, dans les processus, et nous en tirons définitivement plus profit."

"À l’heure actuelle, avons-nous tout ce dont nous avons besoin pour lutter pour un championnat du monde ? Non, nous avons encore besoin d’améliorations dans quelques domaines. Mais je pense que nous avons tous les outils nécessaires pour être réellement en train de nous battre à l’avant et en tirer encore plus que nous ne le faisons actuellement."

"Je pense que c’est très prometteur. Nous sommes très enthousiastes pour les années à venir. Encore une fois, je ne pense pas qu’il soit impossible que nous finissions dans cette position, mais nous avons encore du travail à faire."