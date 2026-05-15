Verstappen prêt à mettre la F1 en pause en attendant les V8 ?

La Formule 1 pourrait être confrontée à un scénario inédit impliquant l’un de ses plus grands champions actuels. Selon l’ancien directeur d’écurie Otmar Szafnauer, Max Verstappen pourrait envisager une pause en fin de saison avant un éventuel retour à l’horizon de la prochaine grande révolution moteur. Une hypothèse directement liée aux futures réglementations techniques et à l’éventuel retour des moteurs V8 fonctionnant aux carburants durables. Une telle décision, si elle venait à se concrétiser, représenterait un tournant majeur pour la discipline reine du sport automobile.

Depuis l’introduction de la nouvelle génération de groupes propulseurs hybrides, basée sur une répartition 50-50 entre énergie thermique et électrique, plusieurs pilotes ont exprimé leur mécontentement face aux nouvelles exigences techniques. Max Verstappen ne fait pas exception, lui qui peine à trouver du plaisir à gérer l’énergie issue de la batterie.

Après quatre Grands Prix, le quadruple champion du monde accuse déjà un retard de 74 points au classement des pilotes sur le leader, Kimi Antonelli. Une situation qui alimente les interrogations autour de son engagement futur en Formule 1.

Le débat s’intensifie d’autant plus que la prochaine évolution réglementaire prévoit déjà une modification dès 2027 de la répartition énergétique, passant à un ratio 60-40 en faveur du moteur thermique. Mais certains observateurs estiment que cela pourrait ne pas suffire à convaincre Verstappen de rester engagé sur le long terme.

Une autre perspective circule dans le paddock : celle d’un retour des moteurs V8 fonctionnant avec des carburants entièrement durables à l’horizon 2030 ou 2031, une option fortement défendue, pour ne pas dire imposée, par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et déjà soutenue par les pilotes et plusieurs motoristes actuels comme Mercedes, Ferrari, Cadillac ou Red Bull Ford.

Dans ce contexte, Szafnauer n’exclut pas que Verstappen puisse choisir de se retirer temporairement de la discipline avant de revenir quelques années plus tard, lorsque la réglementation correspondra davantage à ses attentes techniques.

"Max est un talent générationnel, et je pense que la Formule 1 bénéficie du fait qu’un tel talent roule dans la discipline," a expliqué Szafnauer dans le podcast de RN365. "Ce serait une perte s’il partait."

"Peut-être que quelque chose comme le retour des V8 dans quelques années pourrait le retenir."

Szafnauer évoque également des précédents dans l’histoire récente de la Formule 1, rappelant que certains champions ont déjà quitté temporairement la discipline avant d’y revenir.

"S’il part ? Je me souviens de Kimi Räikkönen qui est parti. Je me souviens aussi de Fernando Alonso. Rien n’est vraiment définitif."

"Räikkönen est parti, il a fait du rallye, probablement du snowmobile et toutes sortes de choses, puis il est revenu et a recommencé à gagner des courses. Donc c’est possible."

Selon lui, Verstappen pourrait ainsi suivre un chemin similaire, entre pause stratégique et retour futur en fonction de l’évolution de la réglementation technique.

"Max pourrait partir puis décider de revenir quand les groupes propulseurs seront plus en accord avec ce qu’il pense qu’un moteur de F1 devrait être."

"Ou, s’il est certain que cela va changer de toute façon, il pourrait décider de rester."

L’ancien directeur d’écurie conclut en insistant sur le statut exceptionnel du pilote Red Bull dans l’histoire récente du sport.

"Encore une fois, c’est un talent générationnel. Même les autres pilotes diraient qu’il fait partie des meilleurs sur la grille aujourd’hui, sinon le meilleur. Et à mon avis, il est le meilleur."