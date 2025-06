Gasly est ’triste’ et voit ’de l’inquiétude’ chez Alpine F1 sans Luca de Meo

Pierre Gasly a exprimé à la fois sa tristesse et son inquiétude suite à l’annonce du départ de Luca de Meo, PDG du groupe Renault, le mois prochain.

Cette nouvelle jette un doute sur l’avenir de Renault en F1 via son équipe, Alpine F1

Le dirigeant italien, qui quittera officiellement ses fonctions le 15 juillet, a joué un rôle essentiel dans la refonte de l’orientation automobile de Renault et la relance de ses ambitions en Formule 1 à travers la marque Alpine.

Sous la direction de Luca de Meo, Renault a rationalisé ses opérations et positionné Alpine comme une marque de performance à part entière, plaçant la F1 au cœur de sa stratégie mondiale.

Aujourd’hui, alors qu’Alpine se prépare à une transformation radicale – avec notamment le passage aux moteurs Mercedes en 2026 et une nouvelle structure de direction – le départ soudain de Luca de Meo a suscité des inquiétudes quant à la stabilité et à la vision à long terme de l’équipe basée à Enstone.

Gasly, qui a rejoint Alpine en 2023 après avoir été recruté sous la direction de de Meo, n’a pas caché sa déception lorsqu’on l’a interrogé sur la nouvelle.

"Tout d’abord, je pense qu’il est important d’avoir toutes les informations. J’ai une très bonne relation avec Luca ; c’est lui qui m’a accueilli dans l’équipe et je pense que c’est une personne très inspirante."

"Ma première réaction est donc évidemment de la tristesse de le voir partir."

L’équipe a connu de multiples remaniements managériaux ces dernières saisons, mais de Meo est resté une figure inébranlable en coulisses, engagé dans le projet F1 à long terme.

"Je suis sûr qu’il a de bonnes raisons," poursuit Gasly. "Et je pense qu’au final, pour nous en tant qu’équipe, même si tout n’est pas rose en ce moment, il y a encore beaucoup de choses positives à l’usine."

"Pour moi, il est important de maintenir cette dynamique jusqu’en 2026, car la hiérarchie et les performances pourraient être très différents. Et nous devons garder cela à l’esprit."

A Montréal il se disait qu’Alpine devrait finalement annoncer la nomination de Steve Nielsen au poste de directeur d’équipe, même si ce dernier avait mollement démenti dans la semaine, comme nous vous le rapportions.

Interrogé sur la difficulté de rester concentré face à tant de changements, Gasly a reconnu l’aspect humain de la situation.

"Je comprends cela, de ressentir cette inquiétude suite à ce départ. C’est tout à fait normal, c’est tout à fait humain de ressentir cela. Mais je pense qu’il est important pour nous tous de rester solidaires et de rester unis dans ces moments-là. Et, vous savez, il faut compter les uns sur les autres et miser sur le long terme."