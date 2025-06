Russell : Je ne discute qu’avec Mercedes F1 pour 2026

George Russell s’était exprimé sur sa situation contractuelle au cours du week-end du Grand Prix du Canada. Le pilote Mercedes est en effet sans baquet pour la prochaine saison !

Alors que des spéculations font de lui un pilote possible pour Aston Martin F1, sa victoire obtenue hier est évidemment très précieuse dans le cadre des négociations qui vont bientôt s’ouvrir pour lui, en premier lieu avec Mercedes F1 si on en croit le Britannique.

A quel point ce week-end canadien parfait, pole et victoire, va-t-il l’aider en vue de son contrat 2026 ?

"Ça ne fait pas de mal ! Absolument pas. Mais, vous savez, comme je l’ai dit à maintes reprises, je ne suis pas du tout inquiet pour l’année prochaine," confie-t-il après sa victoire.

"Je sais que je serai sur la grille l’année prochaine. J’ai l’impression de piloter mieux que jamais. J’ai encore du potentiel. Je me sens prêt à me battre pour un titre mondial, et je pense que des résultats comme ceux de Montréal, comme à Bahreïn cette année, où nous avions une demi-chance de faire un bon résultat, nous sommes prêts à les saisir. Et je suis plutôt détendu. Je profite simplement du moment présent, de ma course, et je prends les choses semaine après semaine."

Est-il sûr à 100 % que ce sera Mercedes l’année prochaine, ou discute-t-il également avec d’autres équipes ?

"Non. Je ne discute avec personne d’autre ni avec les équipes qui ont manifesté leur intérêt. J’ai été assez ouvert : j’ai l’intention de rester chez Mercedes," répond Russell, en référence aux rumeurs le liant à Aston Martin F1.

"Cela a toujours été clair. Et je suis fidèle à Mercedes. Ils m’ont donné cette chance d’intégrer la Formule 1. Il n’y a eu aucune rancune lors des discussions qui ont eu lieu, notamment autour de Max. Car, comme je l’ai dit à maintes reprises, pourquoi les équipes ne s’intéresseraient-elles pas à Max ?"

"Si tous les pilotes n’avaient pas de contrat pour l’année prochaine, Max serait numéro un pour toutes les équipes. Et c’est compréhensible. Mais au final, il y a deux baquets pour chaque écurie. Je savais que si je continuais à performer comme je le fais, ma position ne serait absolument pas menacée. Je me sens donc bien placé."

"Nous ne sommes pas pressés de négocier un contrat. Nous voulons gagner ensemble. Surtout que Kimi et moi sommes coéquipiers maintenant ; nous obtenons un résultat comme celui du Canada, une victoire avec un double podium alors que nous sommes tous deux jeunes pilotes de Mercedes, nous sommes tous les deux performants. Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fonctionne ?"