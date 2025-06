Comment Verstappen peut être suspendu avec un seul point de pénalité

Max Verstappen doit survivre encore trois jours, lors de ce week-end de Formule 1 en Autriche sans accumuler de point de pénalité pour éviter d’être suspendu du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les deux points de pénalité qui lui ont été infligés pour avoir provoqué une collision avec Lando Norris lors du GP d’Autriche de l’année dernière expireront le lundi suivant le Grand Prix de cette année sur le Red Bull Ring, éloignant ainsi Verstappen de la zone très dangereuse où il se trouve actuellement (11 points sur 12 maximum).

Et avec la publication par la FIA des directives de pénalité pour les commissaires hier, nous connaissons désormais les infractions potentielles qui entraîneraient une suspension.

Bien sûr, il y a les infractions à deux ou trois points de pénalité mais il y a aussi sept infractions à un point qui suffiraient à lui valoir une suspension. Et parmi celles-ci, certains incidents sont relativement anodins.

Le franchissement d’une ligne ou le manquement d’une borne à l’entrée des stands – ce que Lewis Hamilton a fait en Autriche l’an dernier et qui lui a valu une pénalité de cinq secondes – entraîne un risque d’un point de pénalité, conformément aux directives.

Il convient toutefois de noter que les commissaires du Grand Prix d’Autriche de l’an dernier n’ont pas infligé de point de pénalité à Hamilton, estimant que « la manœuvre n’était pas considérée comme dangereuse, et que la sanction la plus légère possible est donc appliquée ».

Il est également suggéré d’infliger un point de pénalité maximum pour le franchissement de la ligne à la sortie des stands. L’attribution d’un point de pénalité est à la discrétion des commissaires.

Voilà pour les deux infractions pouvant générer un point de pénalité, mais pas systématiquement.

Mais il y en a cinq autres qui entrainement automatiquement l’attribution d’un point de pénalité selon le document de la FIA :

— Vous pouvez prendre un point en qualifications si vous êtes jugé pour avoir quitté la piste et être revenu sur la piste de manière dangereuse. Cela entraîne une pénalité plus importante de deux points en Grand Prix, mais il est suggéré d’infliger un point automatiquement en qualifications.

— À moins que Verstappen ne subisse un sérieux revers dimanche ou que Red Bull ne connaisse son pire déficit de performance de 2025, il ne devrait pas avoir à s’inquiéter : les pilotes devraient se voir infliger un ou deux points de pénalité pour non-respect des drapeaux bleus, selon la gravité de l’infraction, ainsi qu’une pénalité de temps ou un drive-through.

— Les sanctions pour dépassement du temps minimum autorisé derrière la voiture de sécurité et les voitures de sécurité virtuelles sont clairement définies. Réalisez deux ou trois secteurs en rouge sous l’un ou l’autre, et vous recevrez un point de pénalité. Faites-en davantage, et vous pourrez en recevoir jusqu’à quatre. Verstappen a écopé d’un point de pénalité pour avoir enfreint le temps minimum autorisé derrière une voiture de sécurité virtuelle lors de la course sprint au Brésil l’an dernier.

— Un dépassement du temps minimum autorisé par la voiture de sécurité virtuelle à la fin de celle-ci entraîne l’attribution automatique d’un point de pénalité.

— Si un pilote est considéré comme responsable d’un arrêt au stand non sécurisé - il s’agit souvent de l’équipe mais le pilote peut aussi commettre une faute - les deux options proposées sont un ou deux points de pénalité, selon la gravité de l’incident.