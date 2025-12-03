Fornaroli, le nouveau pari gagnant de McLaren F1 ?

Le tout nouveau champion de Formule 2, Leonardo Fornaroli, a enfin décroché son billet pour la F1, et ce, via McLaren, après une année passée à courir sans appartenir à aucune académie de Formule 1.

Lors de son sacre le week-end dernier au Qatar, l’Italien de 21 ans était arrivé en F2 et a remporté le titre dès sa première tentative sans aucun lien contractuel avec la moindre équipe de la catégorie reine du sport automobile.

Être champion de Formule 2 devrait être synonyme d’accès à la grille de la Formule 1 mais pour Leonardo Fornaroli, cela n’a pas suffi, faute de place.

Son statut de pilote libre a toutefois été délibérément choisi. L’entourage de Fornaroli a évité les contrats avec les académies de Formule 1 afin de maximiser son pouvoir de négociation grâce à ses résultats exceptionnels.

Cette stratégie lui a permis une marge de manœuvre rare à ce niveau. Bien que Fornaroli ait eu de fortes chances de signer un contrat lui garantissant une place de réserviste immédiatement, son choix d’attendre et de pouvoir rejoindre McLaren représente la meilleure perspective d’avenir en F1.

McLaren avait besoin d’un pilote déjà quasiment prêt pour la F1 et ne pouvait plus indéfiniment compter sur son fournisseur, Mercedes F1. C’est aussi pour cela qu’Alex Dunne a été remercié, sans superlicence pour l’année prochaine.

L’ascension fulgurante de l’Italien correspond au profil que McLaren privilégie de plus en plus. Non pas des prodiges du karting, mais des champions ayant connu une ascension fulgurante en fin de carrière, comme Gabriel Bortoleto et Oscar Piastri. Les 18 derniers mois de Fornaroli ont été marqués par un titre F3 arraché dans les derniers virages, puis un titre F2 remporté avant même la dernière course dès sa première année.

Surtout, ce transfert lui permettra de piloter rapidement une véritable F1. McLaren a l’intention de l’utiliser lors des EL1 l’année prochaine, ainsi que lors d’essais privés intensifs avec la MCL38 de 2024. Il est également éligible pour être le jeune pilote de McLaren a roulé mardi prochain lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi.

Fornaroli lui-même a clairement exprimé ses intentions : "Je veux accéder à la F1 le plus rapidement possible."

McLaren pourrait ainsi se préparer pour l’avenir, alors que des spéculations circulent quant à un possible départ anticipé d’Oscar Piastri, managé par Mark Webber, malgré la prolongation de son contrat jusqu’en 2028.