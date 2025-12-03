Si Palou ne peut pas accéder à la F1, alors Schumacher ne peut pas y revenir

Christian Danner a exhorté Mick Schumacher à abandonner tout espoir de retour en Formule 1, prévenant que même la plus grande star de l’IndyCar ne peut pas franchir le pas.

Le pilote de 26 ans courra pour Rahal Letterman Lanigan Racing à partir de 2026 après avoir manqué le projet Cadillac F1, mais a insisté lors de l’annonce sur le fait qu’il rêve toujours d’un éventuel retour dans la catégorie reine.

Danner, ancien pilote de F1 et consultant pour la chaine RTL, a déclaré au Kolner Express que cette idée est irréaliste.

"Mick devrait définitivement faire un choix et renoncer à la Formule 1. Il n’a pas d’autre option."

"Le quadruple champion d’IndyCar, Alex Palou, est l’exemple le plus flagrant. Même le meilleur pilote d’IndyCar n’a pas réussi à accéder à la Formule 1. Les chances de passer de l’IndyCar à la Formule 1 sont extrêmement minces."

La tentative de Colton Herta d’accéder à la F1 via la Formule 2, a-t-il ajouté, ne fait que confirmer ce point.

Malgré cela, Danner a félicité Schumacher, ancien champion de F2, pour son choix de l’IndyCar, une décision que sa famille, notamment son oncle Ralf, lui avait déconseillée.

"Chapeau ! Quand un jeune homme veut vraiment quelque chose, il peut surmonter de tels obstacles."

"Aux États-Unis, Mick peut désormais piloter librement et capitaliser sur ses succès passés. Je croise les doigts pour qu’il gagne à nouveau et qu’il prenne du plaisir à courir."

Danner a brièvement connu l’IndyCar en 1993 et a souligné que le championnat est bien plus sûr qu’à son époque.

"Les IndyCar sont devenues nettement plus sûres. Même lors d’accidents à grande vitesse, tout s’est généralement bien terminé."