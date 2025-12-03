Alpine F1 va tourner la page Renault en l’espace de 36 jours

Alpine a donc confirmé hier la date de présentation de sa monoplace 2026, annonçant une présentation le 23 janvier à Barcelone, quelques jours seulement après la présentation des livrées de Red Bull et Racing Bulls lors de l’événement Ford du 15 janvier, et avant celle d’Aston Martin le 9 février.

Mais avait cela, l’écurie sera également présente à Abu Dhabi pour un week-end symbolique : la dernière course d’un moteur Renault en Formule 1.

Alpine a publié des images de Viry montrant les employés signant le dernier V6 produit à l’usine, destiné à la finale de 2025, le moteur étant recouvert de messages au marqueur blanc (voir photos ci-dessous).

Le directeur général, Steve Nielsen, a déclaré qu’Enstone était déjà bien avancé dans la production de la monoplace 2026 à moteur Mercedes, avec un délai d’intersaison record à négocier.

"On m’a dit hier qu’entre le drapeau à damier à Abu Dhabi et la première sortie en piste de notre voiture, il s’écoule 36 jours, arrêt hivernal obligatoire de Noël inclus."

"Le travail qui aurait normalement duré deux ou trois mois a été condensé en quatre semaines seulement. Enstone est entièrement tourné vers 2026, et ce depuis un certain temps."

Franco Colapinto, qui a connu de grandes difficultés au Qatar et n’a généralement pas fortement convaincu depuis qu’il a remplacé Jack Doohan, pense qu’une préparation d’avant-saison complète lui permettra de se ressourcer pour l’année prochaine.

Mais Nielsen a averti que la situation concernant les essais de 2026 reste floue.

"Franco est encore en début de carrière ; il est en phase d’apprentissage. Mais pour identifier précisément les problèmes que nous pourrions rencontrer lors de la pré-saison 2026, je n’ai pas encore la réponse. Je ne suis pas sûr que quiconque la connaisse."

En l’absence d’équipes d’essais dédiées en Formule 1 moderne, les équipes de course se chargeront des essais de janvier à Barcelone, alors même que la saison de 24 courses ne s’achève que ce week-end.

"Nous étudions la rotation du personnel depuis plusieurs mois," a déclaré Nielsen. "On construit la voiture de l’année prochaine en décembre. Je n’avais jamais vu ça."

"C’est une façon de voir les choses complètement différente."