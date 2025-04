Ferrari : une livrée spéciale pour une ’course unique en son genre’

Ferrari va arborer à Miami une livrée spéciale pour marquée un an de partenariat avec son sponsor titre HP. C’est pour cela que les SF-25 de l’équipe arboreront, comme l’année dernière, une décoration particulière.

Les combinaisons des pilotes seront entièrement bleues et blanches, aux couleurs de HP (photo). La livrée de la voiture a été présentée dans la soirée et vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Il faut toutefois s’attendre à du rouge sur la carrosserie, Ferrari dérogeant rarement à cette règle, et n’ayant jamais fait autrement depuis 1964.

Les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton et le Team Principal Fred Vasseur ont dévoilé une banderole sur laquelle les fans ont laissé des messages dans le cadre de l’initiative HP ’Messages of Forza’ pour marquer la première année de son partenariat avec la Scuderia.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, a expliqué comment la Scuderia s’est préparée pour ce rendez-vous spécial, tant en matière de marketing que dans la nature du circuit et du format du week-end. En effet, avec un circuit évolutif car semi-permanent et un week-end de Sprint, les enjeux seront nombreux.

"Après plusieurs jours passés à Maranello à analyser les données acquises lors du premier triplé de courses de la saison, nous sommes prêts à reprendre la piste à Miami. Il s’agit d’une course unique en son genre et, ce week-end en Floride, nous célébrerons également le premier anniversaire de notre partenariat avec notre sponsor titre, HP" a déclaré Vasseur.

"C’est le deuxième week-end de Sprint de la saison et nous nous sommes préparés minutieusement à l’usine, pour faire face au fait que nous n’avons qu’une heure d’essais libres avant d’entamer directement les qualifications pour le Sprint du samedi."

"Cela signifie que le travail sur le simulateur et les briefings préparatoires sont encore plus importants que d’habitude. Nous voulons continuer à améliorer les performances de la SF-25, encouragés par les progrès réalisés lors des courses de Bahreïn et de Djeddah."

Avant cette première escale américaine de la saison, Ferrari a donné la parole à l’un de ses employés du pays, Paul Wang. Ce concepteur de logiciels pour l’aérodynamique n’a pas du tout un background en Formule 1, puisqu’il a travaillé dans la Silicon Valley, mais la popularité grandissante de la discipline l’a poussé à se tourner vers elle.

"L’Autodrome International de Miami est un mélange unique d’installations permanentes et de pistes temporaires. Pour quiconque s’est déjà rendu à Miami, le plus grand défi technique est sans aucun doute la météo" a déclaré Wang.

"Réputé pour son taux d’humidité et ses températures élevées, le Grand Prix de Miami pose toute une série de problèmes, qu’il s’agisse de gérer la température des pneus, de faire face à des niveaux d’adhérence faibles ou de franchir des murs étroits. C’est une course qui exige beaucoup de précision de la part des pilotes et des ingénieurs."

Lui-même a vu des changements dans son entourage sur la manière dont est perçue la F1 ainsi que Ferrari aux Etats-Unis, depuis plusieurs années, et même depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2024 : "Absolument ! La montée en puissance de ce sport aux États-Unis a été incroyable."

"Il n’y a pas si longtemps, j’étais un obscur fan qui regardait les courses de F1 avec un petit groupe d’amis. Aujourd’hui, lorsque je suis de retour à New York, il ne se passe pas un seul jour sans que je voie quelqu’un porter le merchandising de l’équipe."

"Entre les récentes séries télévisées, les audiences plus importantes, les podcasts et l’engouement pour les réseaux sociaux, l’Amérique a vraiment adopté la F1. Avec trois courses aux États-Unis, la présence de la F1 dans ce pays est désormais indéniable. De plus, l’énergie et le soutien des fans américains pour la Scuderia Ferrari ont été extraordinaires."

Wang révèle ne pas avoir été passionné de voitures pendant longtemps : "En grandissant à New York, il est assez rare de pouvoir participer à des sports mécaniques ou même d’obtenir un permis de conduire. Mais après une carrière dans la finance, les start-ups et les technologies de la Silicon Valley, je suis heureux de pouvoir enfin réaliser ce rêve d’enfant."

"J’ai commencé à travailler pour la Scuderia Ferrari à la fin de l’année 2024, où je m’occupe de la création d’un logiciel d’aérodynamique pour l’équipe. Le Grand Prix de Miami est ma première course aux États-Unis avec Ferrari et j’ai le plaisir de travailler dans le garage à distance le jour de la course."

Mise à jour à 23h46 : Ferrari vient enfin de dévoiler sa livrée spéciale à Miami. L’article et les photos sont à retrouver en cliquant ici.