Doohan : Alpine F1 a clairement progressé depuis le début de saison

Jack Doohan n’a toujours pas ouvert son compteur de points pour Alpine F1.

Le rookie australien espère donc se relancer après ces cinq premières courses de la saison 2025 à Miami, avec un Sprint et une course qui donnent deux opportunités de briller.

Pour Doohan, c’est aussi une belle expérience à venir en Floride à bord d’une Formule 1 après avoir vécu toutes les activités en coulisses l’an dernier en tant que réserviste.

"Je suis enthousiaste au moment de me rendre à Miami pour un nouveau week-end Sprint, le deuxième de la saison," déclare l’Australien.

"Le triple rendez-vous qui vient de se terminer a parfois été difficile, mais il a été riche en enseignements, avec beaucoup d’informations à analyser. Nous avons clairement fait des pas en avant depuis le début de l’année et il nous faut consolider ces progrès chaque fois que nous sommes en piste."

"C’était agréable d’avoir une semaine pour se reposer et recharger les batteries. J’en ai profité pour me préparer pour Miami en travaillant à l’usine et au simulateur avec l’équipe."

"Le circuit est assez singulier avec le stade de NFL en son cœur, et les fans américains apportent toujours une ambiance incroyable. J’ai déjà ressenti cette énergie et j’ai de beaux souvenirs de l’an dernier, lorsque j’ai attrapé une passe de Patrick Mahomes !"

"Je suis désormais impatient de vivre cette expérience en tant que pilote titulaire lors de ce week-end Sprint, où il sera crucial d’être immédiatement dans le coup. Nous ferons tout pour attaquer le Sprint et le Grand Prix en étant bien placés et en mesure de nous battre pour les points."