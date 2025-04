Officiel : La F1 prolonge le Grand Prix du Mexique pour plusieurs années

On vous en parlait il y a quelques jours, la Formule 1 courra au Mexique jusqu’en 2028, après l’annonce officielle de la prolongation du Grand Prix de Mexico pour trois années de plus. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a salué le travail de ses troupes pour négocier la prolongation d’un événement très populaire, sur lequel il compte en dépit du départ de Sergio Pérez.

On peut imaginer que le pari soit que le Mexicain signe chez Cadillac pour 2026 et qu’il soit de retour sur la grille l’an prochain, mais Domenicali semble confiant quant à la réussite du projet sur la seule base de sa popularité.

"Nous sommes très heureux d’annoncer que le Grand Prix de Mexico continuera à faire partie de notre calendrier jusqu’en 2028. La Formule 1, c’est l’énergie, la passion et l’émotion, et chaque année, l’ambiance unique créée par nos fans à Mexico est l’une des expériences les plus incroyables et les plus énergiques de notre championnat" a déclaré l’Italien.

"Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la présidente Claudia Sheinbaum pour son fort engagement en faveur de la Formule 1, à la cheffe du gouvernement Clara Brugada pour son soutien continu et à Alejandro Soberón Kuri, dont le leadership a été fondamental pour la réussite de cet événement. Je tiens également à remercier les acteurs locaux et les entreprises qui partagent notre vision et qui rendent cet événement si spécial."

Alejandro Soberón Kuri, le PDG du Grand Prix, s’est félicité d’un tel accord : "Nous sommes très heureux d’annoncer que le GP de Mexico aura lieu pendant trois années supplémentaires."

"Nous sommes profondément reconnaissants du soutien inestimable du gouvernement de la ville de Mexico, de Clara Brugada, de notre présidente Claudia Sheinbaum, ainsi que de Stefano Domenicali, qui ont rendu possible la poursuite de l’organisation de la Formule 1 dans notre pays.

"Cela contribue non seulement au développement économique de Mexico, mais aussi à la promotion de notre ville et de notre pays dans le monde entier."

"Ensemble, nous continuerons à travailler dur pour que les fans profitent au maximum d’un événement qui offre une expérience unique de divertissement en direct et qui, depuis près de 10 ans, a montré au monde la qualité des événements que nous organisons dans cette ville."