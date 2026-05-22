Verstappen espère que Red Bull ’se rapprochera du top 3’ au Canada

Max Verstappen aborde le Grand Prix du Canada avec des ambitions revues à la hausse, car il se base sur les progrès enregistrés lors de la dernière manche en date. Soulagé de voir que son écurie a enfin trouvé des solutions concrètes pour optimiser le comportement de sa monoplace à Miami, le pilote Red Bull espère confirmer ce net regain de forme sur le tracé de Montréal, après s’être qualifié en première ligne il y a trois semaines, et avoir été dans le bon rythme pendant une bonne partie de la course.

Pour le quadruple champion du monde, l’enjeu principal sera de s’appuyer sur ces récents progrès dès les premiers essais, afin d’enchaîner les tours sans encombre et d’espérer pouvoir viser un résultat aussi bon que lors du week-end précédent.

"On verra, Miami était pour nous un bon pas en avant, mais ce sera une course au développement chaque week-end, selon ce que les autres équipes amènent. Ce sera aussi un autre feeling, un autre tracé, mais on espère être proches du top 3" a déclaré Verstappen.

"On se concentre sur les améliorations, essayer d’être à l’avant dans la lutte avec les équipes du top 3, on s’en est rapprochés à Miami et on va essayer de réduire encore cet écart. J’espère qu’on va y parvenir, l’équipe est très motivée par les courses à venir."

De son côté, Isack Hadjar arrive au Canada avec l’envie d’oublier la déception de Miami. Conscient que les récentes évolutions ont permis à son équipe de franchir un cap en termes de performance, le Français veut à son tour afficher ces progrès.

"Cela dépendra de ce qu’ont apporté les autres équipes pour ce week-end. J’espère que notre voiture fonctionnera mieux sur un circuit sans virages rapides, ça devrait nous convenir et j’espère qu’on affichera les mêmes performances qu’à Miami" note Hadjar, qui n’a pas de raison à son retard sur Verstappen en Floride.

"Non, on a beaucoup travaillé pour essayer de comprendre pourquoi j’étais si loin, de mon côté du garage, il y a eu des problèmes et on n’a pas fait un bon travail, mais il est certain qu’on fera mieux ce week-end."

Mais son objectif est de se concentrer sur le pilotage et le plaisir de rouler : "Je veux juste piloter, j’ai l’impression qu’on n’a pas assez piloté récemment, donc ça me manque d’être dans la voiture et d’attaquer, j’ai un bon pressentiment pour ce week-end, on verra si c’est vrai ou non."