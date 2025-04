Ferrari présente sa livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami de F1

Ferrari a présenté la livrée spéciale qu’arboreront les deux SF-25 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami.

La Scuderia entend ainsi célébrer une année de partenariat avec son sponsor titre HP, dont les couleurs étaient arrivées l’an dernier pour la première fois en Floride sur les carrosseries rouges (voir les autres photos ci-dessous).

Les couleurs bleue et blanche de la marque américaine de produits d’imprimerie et informatiques sont évidemment mises en avant sur cette décoration spéciale, que l’équipe de Maranello va porter tout au long des trois journées de roulage sur l’Autodrome International de Miami. La SF-25 n’est évidemment pas toute bleue mais toute la partie arrière est bien transformée visuellement !

Les combinaisons sont également spéciales, avec une absence totale de rouge, et seulement du bleu et du blanc. D’autres initiatives ont été portées par la Scuderia en marge de ce week-end, avec notamment une banderole pour lier l’équipe à ses supporters.

"Les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton et le Team Principal Fred Vasseur ont dévoilé une banderole sur laquelle les fans ont laissé des messages dans le cadre de l’initiative HP ’Messages of Forza’ pour marquer la première année de son partenariat avec la Scuderia" peut-on lire dans la preview du week-end postée par Ferrari à retrouver ici.