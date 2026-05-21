Ferrari joue gros à Montréal : la SF-26 enfin prête à répondre ?

À la veille des essais libres du Grand Prix du Canada, Ferrari se retrouve à un moment charnière de sa saison 2026 en Formule 1. Malgré des signaux encourageants concernant le potentiel du châssis de la SF-26 et l’arrivée d’un important package aérodynamique introduit à Miami, plusieurs observateurs doutent encore de la capacité de la Scuderia à jouer durablement le titre mondial. Parmi eux, Vitantonio Liuzzi se montre particulièrement prudent, estimant que Ferrari souffre toujours de lacunes récurrentes dans le développement de sa monoplace au fil de la saison.

Après le Grand Prix de Miami, Ferrari semblait avoir de nouveau perdu du terrain face à McLaren et Red Bull Racing, malgré l’introduction d’une vaste évolution aérodynamique articulée autour du très commenté aileron arrière surnommé "Macarena".

Le week-end de Montréal constituera le premier véritable test permettant d’évaluer si la direction prise par Ferrari dans son développement est réellement la bonne. Ferrari a introduit à Miami un package complet d’évolutions aérodynamiques comprenant onze éléments distincts.

Mais le tracé floridien n’a pas permis de tirer des conclusions définitives, notamment parce que le circuit a fortement mis en évidence le déficit moteur de Ferrari par rapport à Mercedes. Les données ont une nouvelle fois mis en lumière les limites de la version actuelle du groupe propulseur de Maranello.

Mais le potentiel global de la SF-26 ne fait guère de doute dans le paddock. L’opinion générale est que la SF-26 est une voiture extrêmement performante en matière de châssis et d’aérodynamique, mais qu’elle est actuellement pénalisée par un niveau de performance moteur qui n’est pas au niveau des meilleurs.

Le circuit Gilles Villeneuve pourrait rebattre légèrement les cartes car Mercedes pourrait avoir davantage de difficultés à exploiter ses stratégies de gestion de l’énergie, habituellement très efficaces sur d’autres tracés.

En attendant l’accord pour des évolutions de son moteur, qui sont déjà dans les cartons, il y aurait de quoi se réjouir pour les fans des Rouges ! Ferrari a en effet énormément travaillé sur de nouveaux modes de gestion énergétique à la suite des ajustements réglementaires intervenus à Miami. Selon certaines informations venues de la presse italienne, ces simulations ont donné des résultats très positifs, avec des gains de plusieurs dixièmes sur le déploiement de l’énergie.

Ancien pilote de Toro Rosso et Red Bull Racing, Liuzzi demeure toutefois beaucoup plus réservé quant aux chances de Ferrari de rester dans la lutte pour les titres mondiaux.

Interrogé sur les possibilités de la Scuderia d’être une vraie concurrente pour les championnats, il répond : "Je l’espère."

"Mais je ne suis malheureusement pas très optimiste, parce que ces dernières années, nous nous sommes habitués à voir le développement de la voiture pendant la saison être un peu plus lent que celui de nos concurrents," poursuit-il.

"Ferrari est toujours proche, mais malheureusement cela ne suffit pas pour décrocher le titre."

"Mais j’espère me tromper et voir Ferrari dans la lutte durant la deuxième partie du championnat."

Pendant ce temps, Toto Wolff a confirmé que l’écurie de Brackley introduira enfin son premier important package d’évolutions de la saison lors du rendez-vous canadien, après avoir vu ses rivales dégainer leurs nouveautés à Miami.

"Nos concurrents ont franchi un cap à Miami et nous devons réagir," affirme Wolff.

"Sept Grands Prix en dix week-ends avant la pause représentent une opportunité de le faire et de construire une dynamique positive."