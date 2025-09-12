Ferrari ’sans leader’ : l’attaque sans détour de Luca di Montezemolo

Le président de Ferrari, John Elkann, fait la une des journaux cette semaine alors que l’ancien président, Luca di Montezemolo, a vivement critiqué la situation actuelle de la marque de Maranello.

Les médias italiens rapportent qu’Elkann, 49 ans, et ses frère et sœur Lapo et Ginevra ont accepté un accord à l’amiable avec le Trésor public italien, assorti d’un an de travaux d’intérêt général chacun, pour résoudre un litige fiscal de longue date lié à la succession de leur grand-mère.

Le parquet accuse la famille d’avoir falsifié la résidence fiscale de Marella Caracciolo en Suisse pour échapper à l’impôt italien après son décès en 2019. Elkann, qui préside également Stellantis, n’a pas reconnu sa culpabilité, mais a conclu un accord de plaidoyer en attendant l’approbation du tribunal.

Cette affaire survient alors que la saison 2025, décevante pour Ferrari, reste sous le feu des critiques. Lors du festival Visioni dal Mondo à Milan, Montezemolo a déclaré que le vide actuel au sein de la direction de Ferrari était évident.

"Ce qui m’attriste aujourd’hui, c’est de voir Ferrari sans leader," a déclaré l’homme de 78 ans, qui a dirigé la Scuderia pendant sa domination sous l’ère Schumacher.

"Il n’y a pas de leadership, et surtout, je constate qu’il manque une âme forte et déterminée. Des annonces sont faites qui créent souvent des attentes excessives. D’abord, on obtient les résultats, ensuite on fait les annonces."

"Une des choses que j’ai apprises chez Ferrari, et que j’ai toujours mises en pratique, c’est que lorsqu’on gagne, il faut travailler encore plus dur – et aujourd’hui, lorsqu’on ne gagne pas, c’est encore plus vrai. Il faut choisir les bonnes personnes."

"À l’époque, j’avais de très bonnes personnes, des numéros un et des numéros deux. Mattia Binotto aurait été meilleur s’il avait pu continuer. Le changement constant signifie perdre l’un des éléments les plus importants, la stabilité. Si on change, il faut tout recommencer."

Montezemolo a rappelé que Ferrari n’a même pas réussi depuis des années à mener une lutte pour le titre des pilotes jusqu’à la dernière course de la saison.

"J’ai vu les magnifiques images des fans à Monza, puis une équipe qui, malgré tant d’annonces à la veille de la course, n’a pas remporté une seule course ces derniers temps. Et même si c’était le cas, Ferrari doit remporter le Championnat du monde après tant d’années."

"J’ai traversé des moments difficiles, car je pense que nous avons perdu neuf ou dix titres dans des fins de saisons très disputées. Mais Ferrari n’a même pas atteint la dernière course avec un pilote capable de gagner depuis de nombreuses années."

"J’espère que les choses changeront, surtout pour les fans qui continuent de faire preuve d’une foi inébranlable. Ferrari a aujourd’hui une responsabilité encore plus grande envers eux."