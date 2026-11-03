Présentation et horaires du Grand Prix du Brésil 2026 de F1

La saison 2026 de F1 va faire sa 20e escale de l’année, ce week-end à Interlagos, pour le Grand Prix du Brésil. Officiellement appelée GP de Sao Paulo, cette manche pourrait voir Mercedes s’approprier la couronne mondiale des constructeurs, une semaine seulement après que Kimi Antonelli a validé le championnat des pilotes. Les enjeux seront nombreux dans les autres équipes, et notamment chez Ferrari.

En effet, la Scuderia a raté une victoire qui lui tendait les bras ce dimanche au Mexique, et l’équipe aura à cœur d’aller chercher un succès s’il se présente, bien que rien ne soit certain sur un tracé nettement différent des deux précédents.

Le tracé en détails

Célèbre pour sa météo imprévisible, son infield sinueux et étroit et sa capacité à offrir un spectacle à couper le souffle dans les courses au titre, Interlagos est un circuit légendaire du calendrier F1.

Parmi les quinze virages, les plus célèbres sont les deux premiers dont le nom rend hommage au grand Ayrton Senna. Les concurrents le parcourent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, plongeant dans le « S » de Senna qui mène à la ligne droite de Reta Oposta où le DRS peut être utilisé.

Le deuxième secteur est très rythmé et technique avant que la piste ne remonte la colline pour longer une tribune en pleine effervescence.

Virage 1 – Un virage difficile en dévers au terme d’une longue ligne droite. Sa topologie le rend délicat, d’autant que les pilotes y effectuent leur plus gros freinage : de 330 à seulement 110 km/h.

Virage 2 – Il est important de bien sortir du virage 1 pour conserver le rythme dans le virage 2, le virage 3 très rapide.

Virages 5/6/7 – Ces courbes rapides, notamment le virage 6 et le virage 7, forment une véritable épreuve pour les pneus du côté gauche. S’en suit le virage 8, plus lent. Du virage 2 à l’entrée du virage 6, les concurrents accélèrent pendant dix-sept secondes et n’effleurent les freins qu’au virage 4.

Le MGU-K récupère de l’énergie dans les zones de freinage, en particulier dans ce secteur intermédiaire.

Virage 8 – Les vibreurs plats des virages 8 et 10 laissent assez de libertés pour trouver la meilleure corde dans ces virages lents.

Virage 12 – Crucial pour un tour rapide puisque la vitesse de sortie conditionne l’entrée sur la colline et la ligne droite des stands. Le moteur à combustion interne sera poussé dans ses limites avec un dénivelé de 40 mètres entre la sortie du virage 12 et le point de freinage du virage 1.

Forces en présence

Ferrari pourrait profiter de l’agilité de sa voiture en virages pour se montrer performante sur le tracé sinueux, tandis que Red Bull et Mercedes sont toujours solides en rythme de course notamment.

Dès lors, ces trois équipes pourraient profiter du week-end pour se montrer à leur avantage, alors que McLaren devrait encore être en retrait face aux trois autres top teams. Mais si la pluie s’invite, ces affirmations seront moins évidentes.

Comment Mercedes F1 peut remporter le championnat des constructeurs au Brésil

Seule Ferrari est encore en mesure d’empêcher Mercedes de décrocher le titre, mais l’écurie italienne accuse un retard de 126 points sur les Flèches d’argent alors qu’il ne reste que quatre manches à disputer.

À l’approche du Grand Prix du Brésil, il reste au maximum 172 points à engranger pour une écurie cette saison, après le week-end de São Paulo, il ne restera plus que 129 points en jeu.

Si Mercedes marque trois points de plus - ou davantage - que Ferrari, l’équipe sera sacrée championne du monde.

Mercedes sera assurément championne si :

Mercedes termine aux première et deuxième places ;

Mercedes termine aux première et troisième places ;

Mercedes termine aux première et quatrième places.

La situation deviendrait bien plus complexe pour Mercedes si Ferrari remportait le Grand Prix de São Paulo, toutefois, un sacre reste possible si Antonelli et Russell se classent aux avant-postes non loin derrière la Ferrari victorieuse, tandis que l’autre Ferrari termine plus loin dans le classement.

Les pronos de la rédac’

Voici les pronostics de la rédaction :

— Franck : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Verstappen, 2. Antonelli, 3. Russell

— Alexandre : 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix du Brésil

Après les horaires très tardifs d’Austin et Mexico, le Brésil réduit l’écart avec la France. Le week-end débutera à 16h30 vendredi, tandis que les qualifs et la course se tiendront respectivement à 19h samedi et à 18h dimanche.

- Vendredi 6 novembre

16h30-17h30 : Essais Libres 1

20h00-21h00 : Essais Libres 2

- Samedi 7 novembre

15h30-16h30 : Essais Libres 3

19h00-20h00 : Qualifications

- Dimanche 8 novembre

18h00-20h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Brésil