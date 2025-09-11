Ferrari perd ses ’génies’ des moteurs au profit d’Audi F1

Ferrari a subi un coup dur pour son programme de Formule 1 2026 : le vétéran et reconnu ingénieur moteur Wolf Zimmermann et son adjoint Lars Schmidt ont quitté Maranello pour retrouver Mattia Binotto chez Audi.

Zimmermann est une pierre angulaire du département moteur de l’ère hybride de Ferrari depuis son arrivée depuis Mercedes en 2014 à la demande de l’ancien directeur d’écurie Binotto.

Il a conçu le groupe motopropulseur nommé « Superfast » en interne et a dirigé le développement du moteur Ferrari de nouvelle génération pour la réglementation de 2026.

Le Corriere della Sera l’a décrit comme "un génie aux cheveux longs, digne d’une rock star", soulignant que son départ aux côtés de Schmidt intervient à un moment délicat pour la Scuderia.

Avec deux départs notables à quelques mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation 2026, la période est délicate pour le département dirigé par Enrico Gualtieri.

Un autre quotidien italien, La Repubblica, a qualifié Zimmermann de "père des moteurs Ferrari", confirmant que lui et Schmidt rejoindraient la nouvelle équipe d’usine Audi dirigée par Binotto, qui remplacera Sauber sur la grille l’an prochain avec un tout nouveau moteur.

Ferrari insiste sur le fait que la séparation se fait à l’amiable et s’inscrit dans "un roulement normal", préférant soulignant l’arrivée de talents venant de Renault et de Mercedes pour soutenir Gualtieri.

Pourtant, la situation est délicate. Des rumeurs suggèrent que Mercedes pourrait déjà avoir un avantage dans la nouvelle formule hybride 50-50 thermique électrique de 2026, bien que ces affirmations restent non vérifiées et uniquement basée sur des commentaires en "off" après les réunions des Commissions F1.

Le chroniqueur italien chevronné Leo Turrini a déclaré que ces départs soulèvent des questions délicates.

"Cette scission est une nouvelle qui prête à des interprétations contradictoires," a-t-il écrit dans le Quotidiano Nazionale.

"Soit le moteur Ferrari 2026 suscite la déception, soit Binotto les a simplement convaincus de le suivre chez Audi. Gagner aide à gagner ; perdre, c’est la rumeur qui se répand."

Le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, a donc tenté de minimiser ces départs, les qualifiant de fluctuations normales du personnel technique en Formule 1. Mais le timing est particulièrement frappant : Ferrari n’aurait pas encore testé au banc l’intégralité de son groupe motopropulseur 2026, à seulement trois mois de la date limite d’homologation FIA.