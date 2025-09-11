Alpine F1 a fixé sa date limite pour trouver un équipier à Gasly

Flavio Briatore, conseiller exécutif d’Alpine en Formule 1, a révélé quand l’équipe choisira son deuxième pilote pour la saison 2026.

L’équipe d’Enstone ne sait toujours pas quel équipier aligné aux côtés de Pierre Gasly. Gasly a paraphé un nouveau contrat lors du week-end du Grand Prix d’Italie, qui court jusqu’en 2028, consolidant ainsi son engagement envers l’équipe.

Mais sur l’autre monoplace, Franco Colapinto peine beaucoup même si des progrès ont été notés par Briatore lors des dernières courses.

Le patron italien a courtisé Valtteri Bottas et Sergio Perez pour ce baquet mais ils ont tous les deux préféré le nouveau projet Cadillac F1. Un camouflet pour l’équipe française.

"Non," a répondu l’Italien lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà choisi le partenaire de Gasly en 2026, mais il a cité les progrès de Colapinto au cours des dernières courses.

"Pour l’instant, je pense que Franco fait du bon travail… Comme je l’ai dit à Monza, il manquait un peu d’expérience au début, comme beaucoup de rookies et de jeunes pilotes."

"Aujourd’hui, sur les trois ou quatre dernières courses, il est beaucoup plus régulier, sans aucune erreur, et peut-être que ce sera Franco, on verra bien."

"Il nous reste encore quatre ou cinq courses à disputer, et on verra bien."

Pressé de préciser quand la décision sera prise, Briatore a déclaré que ce serait avant la fin de la saison de F1 en cours.

"Nous devons prendre une décision en novembre. Fin octobre, c’est la limite."

"L’équipe a besoin de stabilité et la possibilité de garder les deux mêmes pilotes, ça fait partie de la stabilité. Pour le moment, on n’a pas encore décidé, mais normalement, la stabilité ça veut dire qu’on les garde tous les deux. Le plus important, c’est de faire une voiture qui performe."

Avec les signatures de Perez et Bottas pour Cadillac, les options de Briatore se sont réduites en termes de pilotes expérimentés. Il ne pourrait lui rester que Yuki Tsunoda, qui risque d’être évincé par Red Bull.

Franco Colapinto, Paul Aron et Jack Doohan restent en lice mais avec Briatore on ne peut exclure un candidat surprise venant de la F2.

Briatore compte en tout cas sur Pierre Gasly, signé jusqu’en 2028, pour mener le projet.

"C’est un des meilleurs pilotes et un des piliers du projet. Il fait partie de la famille et veut gagner avec nous."