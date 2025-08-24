Ferrari ne prête pas vraiment attention à Hamilton selon Montoya

Lewis Hamilton n’a pas hésité à s’accuser lui-même pour ses mauvaises performances, lors des deux derniers Grands Prix, en Belgique et en Hongrie.

Le pilote Ferrari, qui n’arrive pas à tirer la même chose de la SF-25 que Charles Leclerc, a fait son auto-critique très sévère à chaque fois, avec en point d’orgue des commentaires remettant en cause son propre talent et suggérant à Ferrari de chercher déjà un autre pilote.

Des propos évidemment tenus sur le coup de l’émotion, Hamilton assurant à la presse avant de partir en pause estivale qu’il allait se reposer et revenir plus fort et motivé que jamais.

Mais Hamilton est-il le seul coupable pour ses problèmes ? Bien sûr que non selon Juan-Pablo Montoya, ancien pilote de F1, qui rejette plutôt la faute sur Ferrari.

"Je pense que sa déclaration n’est pas le signe d’une crise. C’est une façon de dire à Ferrari : si vous ne m’écoutez pas, autant me virer et me laisser partir. Le problème, c’est que Lewis ne reçoit pas l’attention qu’il souhaite et qu’ils ne lui accordent pas suffisamment d’attention pour ce qu’il veut et ce qu’il défend."

"Il travaille dur. Je pense qu’il travaille très dur, mais je pense que Ferrari est très structurée dans sa façon de faire : ’c’est notre façon de faire et tu dois l’accepter’. Mais Lewis dit : ’votre façon de faire ne vous mènera pas à la victoire !’."

"Je pense qu’il y a un conflit interne, certains disant que Ferrari doit écouter Lewis et changer de méthodes."

"C’est vraiment, vraiment difficile, car il y a beaucoup de tradition chez Ferrari et beaucoup de politique. Et je pense que Lewis est plus habitué à la vision de Mercedes, qui est : ’Que devons-nous faire pour gagner ?’ Ce n’est pas une question de politique ; chez Mercedes, ce sont les résultats qui comptent."

"Alors mon point de vue sur ce que Lewis a dit, c’est que Ferrari ne lui prête pas vraiment attention et qu’ils le veulent juste pour son nom."

"Je pense qu’il a insisté pour faire passer ce message. Qu’il faut commencer à l’écouter. Peut-être que les gens commencent à s’agacer de ses efforts et à en avoir assez de ce qu’ils perçoivent comme des jérémiades."

"Mais il essaie de faire bouger les lignes à lui tout seul. Et je pense qu’il a besoin de plus de gens à son écoute pour être plus productif."

Montoya fait un parallèle avec ce qu’a vécu Carlos Sainz avant l’arrivée du septuple champion du monde.

"Si l’on considère la première année de Carlos chez Ferrari, elle n’a pas été bonne."

"En fait, lorsqu’ils ont décidé de recruter Hamilton, Carlos rencontrait encore des difficultés. Ce n’est qu’après qu’il a commencé à bien performer."

"Si ce transfert avait été considéré plus tard (en 2024), Ferrari n’aurait peut-être pas choisi Hamilton, car Carlos était déjà meilleur. Il faut donc de la patience. Ce n’est pas facile."

"Cette patience est requise tant de la part du pilote que de celle du personnel de l’équipe."

"Hamilton pilote d’une certaine manière depuis de nombreuses années, et cela fonctionne. Le problème, c’est que beaucoup d’ingénieurs disent : ’Non, cette voiture doit être pilotée différemment, elle a besoin d’autre chose’."

"Mais cette voiture n’est pas vraiment bonne non plus. Même si elle est plus au goût de Charles, il est loin de pouvoir en faire ce qu’il veut."