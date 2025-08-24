Tsunoda n’a pas besoin de changer d’approche avec une RB21 plus à son goût

Yuki Tsunoda n’a marqué que 10 points chez Red Bull Racing, contre 184 à son équipier Max Verstappen. Même s’il n’a pas les deux premiers Grands Prix de la saison, effectués par Liam Lawson, cela souligne tout de même un écart considérable de performance.

Tsunoda évoque de manière récurrente des problèmes de grip sur la RB21, une dégradation excessive des pneus et une sensation de "pansement" lorsqu’il cherche à ajuster ses réglages.

Même si Red Bull affirme que la RB21 est difficile à piloter, Tsunoda perd pied au moment crucial des qualifications, ce qui affecte sa confiance. Le caractère technique exigeant et un peu délicat de la monoplace, conçue sur mesure autour du style de Verstappen, semble particulièrement peu indulgent pour les seconds pilotes de l’équipe depuis de nombreuses années.

Mais les choses semblent être en train de changer selon lui. Il a nié devoir modifier son approche pour améliorer sa compétitivité.

"Je dois faire exactement ce que je fais depuis les courses précédentes. Et je ne pense pas devoir changer quoi que ce soit. Je me concentre simplement là-dessus."

"En effet, l’équipe apporte des correctifs qui sont aussi souhaités par Max. Et avec ces correctifs dont je dispose peu à peu, je retrouve peu à peu quelque chose que j’aime bien plus."

"Ce qui m’a aidé, du moins du côté de l’ingénierie, c’est que nous savons que nous progressons clairement et que notre rythme intrinsèque l’est aussi."

"Si l’on me compare sur le papier à Max, sur les dernières courses, nous avons un bon rythme. Nous savons que dès que le package nous apportera un peu de gain, nous progresserons nettement. Cela va aller dans notre direction à tous les deux, pas seulement celle de Max. Nous voulons la même chose de la voiture."

"Nous aurons quelques correctifs après cette pause estivale. Je sais que que je reviendrai à la position souhaitée par l’équipe, là où je veux être."