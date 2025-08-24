Pourquoi Wheatley a adoré travailler avec Verstappen chez Red Bull

Max Verstappen a piloté pour la famille Red Bull tout au long de sa carrière en F1, courant avec le top team depuis le Grand Prix d’Espagne 2016, sa dernière course en Hongrie étant sa 200e avec Red Bull Racing alors qu’il en avait réalisé 23 avec Toro Rosso.

Le pilote néerlandais est monté sur le podium pas moins de 117 fois durant cette période et a remporté 4 titres et 65 Grands Prix.

Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull et aujourd’hui directeur d’équipe chez Sauber / Audi F1, a été interrogé sur les exploits marquants du pilote Red Bull.

"J’ai travaillé avec Jos [le père de Verstappen] en 1994 chez Benetton, et avant cela, nous faisions du karting l’un contre l’autre."

"Quand Max est arrivé en Formule 1 et a gagné dès ses débuts chez Red Bull Racing à Barcelone l’année suivante, c’était comme boucler la boucle. Et en même temps, c’était le début d’un conte de fées."

"J’ai vraiment apprécié notre collaboration. Quoi qu’on dise à Max, il écoutait chaque conseil et assimilait les informations. Il ne les oubliait jamais par la suite. Comme si le pilotage en lui-même ne le dérangeait pas du tout, c’était un acquis naturel, de quoi se concentrer sur tout le reste."

"Cette première victoire en Espagne a été très spéciale, tout comme la course au Brésil cette année-là. Je me souviens très bien que nous avons à nouveau attentivement revu cette course le soir au bar de l’hôtel."

Chez Red Bull, Wheatley était, entre autres, responsable des arrêts aux stands.

"Je me souviens de l’Autriche 2018. Nous avons ensuite opté pour un double arrêt, ce qui a parfaitement fonctionné, et Max a gagné."

"Sur le muret des stands, nous étions tous en lederhosen (une tenue traditionnelle autrichienne). Et puis je suis monté sur le podium comme ça, devant tous ces supporters néerlandais. Ce fut une expérience formidable, tout comme son premier titre mondial à Abu Dhabi, en 2021, bien sûr. C’était la première fois que je me battais pour le titre et je me suis dit : ’On va perdre’. La course fut inoubliable."

Cela a culminé par une conclusion controversée qui déclencha une réclamation contre Red Bull et poussa Wheatley à se mobiliser pour défendre l’équipe lors des audiences des commissaires.

"C’était une période tellement intense. L’émotion que j’ai ressentie après que Max ait franchi la ligne d’arrivée en premier est indescriptible. J’en ai encore la chair de poule aujourd’hui."

"Mercedes a ensuite déposé une double réclamation. Je suis entré dans la salle, et ils semblaient même avoir fait venir un avocat. Heureusement, nous avons été blanchis et l’équipe a pu à nouveau célébrer."

"Il y a tellement de passion chez les gens ; ils font tellement de sacrifices. Et puis, lorsqu’ils travaillent avec quelqu’un comme Max, ils se disent : ’C’est la bonne chose à faire’."