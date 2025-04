Ferrari : Leclerc positive grâce à de nouveaux réglages, Hamilton est déçu

Charles Leclerc n’était pas content de l’écart avec Red Bull et McLaren F1 à Suzuka après les qualifications, qu’il a terminées en 4e place derrière Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri à trois dixièmes des références à battre.

Mais le pilote Ferrari révèle au micro de Canal+ avoir trouvé de bons réglages qui lui donnent confiance pour la suite. Un point positif selon lui pour avancer dans la saison

"Ca a plutôt fonctionné, ça a marché en Q1, un peu moins en Q2 et en Q3. Je ne peux qu’être déçu, on ne va pas faire la fête en étant quatrième, mais je suis satisfait qu’on ait fait ces changements car ça me permet de rouler à la limite de la voiture et d’extraire plus de la voiture. Mais on est encore derrière Red Bull et McLaren, bien derrière mais on va travailler dessus," note Leclerc.

"Ca c’est la performance de la voiture, mais ce qui compte c’est que j’ai pu extraire le maximum de la voiture et ça me donne de la confiance pour demain. L’équilibre est important, je suis allé dans une direction totalement différente mais je suis plus à l’aise, donc pour le week-end et le reste de la saison c’est une leçon plutôt positive."

Pour la course, Leclerc admet qu’il ira un peu dans l’inconnu si elle reste sur le sec.

"J’ai beaucoup de points d’interrogation car hier on n’a pas pu faire de simulation de course avec ces réglages. Mon feeling c’est que ce sera mieux, mais la pluie est un autre point d’interrogation. Mais le feeling était meilleur aujourd’hui et je pense qu’on est allés dans la bonne direction."

Lewis Hamilton est lui déçu de sa huitième place aux qualifications du Grand Prix du Japon.

"Pas assez bon de mon côté. Une huitième place, ce n’est pas terrible. Nous sommes plus loin que je ne le souhaiterais, mais tout le monde est dans le même bateau."

"Charles a fait un travail incroyable. Nous avons évolué dans des directions différentes au niveau des réglages. J’avais beaucoup de sous-virage et je n’arrivais pas à le réajuster."

"J’adore la pluie, alors j’espère qu’elle viendra demain après une qualification comme celle-là."