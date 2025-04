’Tout s’est aligné’ pour Hadjar, septième en qualifs à Suzuka

Isack Hadjar a de nouveau créé un petit exploit en se qualifiant septième au Grand Prix du Japon, comme il l’avait fait en Chine il y a deux semaines. Le pilote Racing Bulls a été gêné par un problème de harnais en début de Q1 mais a réussi à s’en défaire et a signé une belle qualification.

"J’avais un truc qui me dérangeait dans la voiture, j’ai dû sortir, je suis remonté et tout allait bien" a déclaré Hadjar, qui revient sur sa performance. "Lors de tous les tours qu’on faisait en qualifs, à chaque fois je sentais un peu mieux la voiture, on faisait des ajustements avec les réglages qui allaient dans la bonne direction. Tout s’est aligné sur le dernier tour et je me sentais bien."

"C’est une super position par rapport à nos rivaux directs, on est devant eux. Septième, c’est la même position qu’en Chine donc je sais comment gérer de cette place. Les prévisions ne sont pas encore claires mais il va se passer beaucoup de choses et j’ai hâte d’y être."

Liam Lawson a franchi la Q1 pour son retour dans l’équipe mais a calé en Q2. Il peut tirer comme satisfaction d’avoir battu la deuxième Red Bull, aux mains de Tsunoda, mais le sentiment qui domine est la frustration.

"Ca allait, mais ça finit de manière décevante. La voiture était compétitive hier, on a eu une bonne Q1, on cherchait un meilleur équilibre mais on n’a pas pu faire mieux et j’ai eu du mal dans mon deuxième run. On va voir ce qui s’est passé mais c’est comme ça" a déclaré Lawson.

"Tout peut changer demain, mais ça devrait être une opportunité pour nous pour progresser. On a vu par le passé ici qu’il se passe beaucoup de choses. La nouvelle surface est différente à piloter et retiendra surement l’eau, mais ça ne me dérange pas."