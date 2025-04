Tsunoda se loupe en qualifications mais les signes sont prometteurs

Yuki Tsunoda a choisi de rouler avec un aileron arrière plus braqué que son équipier Max Verstappen et c’était peut-être un mauvais choix.

Les qualifications ont bien commencé pour le Japonais, le débutant au volant de la RB21 terminant la Q1 sans difficulté en septième position. Lors des premiers runs, il était à 0,294 s de Verstappen, mais il a réduit l’écart à seulement 0,024 s grâce à un second run plus rapide.

Malheureusement, la Q2 n’a pas été aussi bien exécutée. Le premier run s’est fait avec des pneus tendres usagés, contrairement aux pneus neufs de Verstappen. Il a fini à 0,652 s de son équipier.

Mais avec des pneus neufs, la chauffe des pneus et le manque de vitesse de pointe ont coûté cher au Japonais qui n’a amélioré que de 0,154 s. Il a fini donc à un peu plus de deux dixièmes de l’entrée en Q3, une performance décevante.

"J’ai mal chauffé mes pneus neufs en Q2. J’ai fait des petites erreurs du coup dans mon tour, la voiture bougeait un peu trop. J’apprends encore la RB21 donc ce n’est pas facile à la limite."

"Je pense aussi que j’ai mis un peu trop d’aileron arrière mais cela pourrait m’aider pour la course demain s’il pleut ou si la piste est mouillée."

"Quelles que soient les conditions, je serai concentré, je peux remonter de cette 15e place."

Est-il déçu ou plutôt confiant pour la suite en voyant son rythme par rapport à Verstappen ?

"J’avais le rythme pour accéder à la Q3, mais je n’ai pas réussi à tout gérer. Je me sentais bien malgré la pression. J’étais prêt à en profiter, j’avais le rythme, donc je ne m’attendais pas à finir comme ça. Le point positif, c’est que j’ai commencé à comprendre la voiture."

"Elle est assez difficile à piloter correctement, c’est assez serré, mais j’ai confiance maintenant et je sais quoi faire à l’avenir."

Christian Horner, son nouveau directeur, reste satisfait.

"En Q1, il semblait compétitif, à un dixième de Max et à une seule place. Il n’a pas progressé en Q2 et je pense qu’il était un peu trop rapide dans le premier virage et n’a pas pu récupérer le temps perdu avec la perte d’adhérence."

"Je pense qu’il aurait pu facilement terminer dans le top 10 aujourd’hui, mais il peut encore bien courir demain. Il a très bien fait, c’est prometteur."