Ferrari et McLaren F1 annoncent des changements de pilotes pour l’Autriche

On le sait, les équipes doivent cette année dédier 4 séances d’essais libres 1 à des jeunes pilotes, au lieu de deux lors des saisons précédentes.

Certaines équipes ont fait le choix de remplacer un de leurs titulaires pour le GP d’Autriche à venir et Ferrari et McLaren F1 sont les deux premières à confirmer des changements.

Ainsi, Ferrari a annoncé le retour de Dino Beganovic au volant de la SF-25 lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche.

Le pilote de l’académie de la Scuderia prendra le volant de la voiture de Charles Leclerc sur le Red Bull Ring, après avoir effectué ses débuts en EL1 plus tôt dans l’année, à Bahreïn.

Actuellement dixième au classement des pilotes de F2, le pilote de 21 ans avait déjà remplacé le pilote monégasque à Sakhir. Ce changement à Spielberg signifie que l’écurie italienne aura effectué la moitié de ses quatre séances d’EL1 obligatoires pour les débutants pour la saison en cours, les deux dernières devant se dérouler dans la voiture de Lewis Hamilton.

En parallèle, McLaren a annoncé aujourd’hui qu’Alex Dunne, membre du programme de développement des pilotes McLaren, participera à ces essais libres 1 en remplacement de Lando Norris.

Le jeune homme de 19 ans a débuté le karting à huit ans et a remporté son premier titre européen de karting en 2019, lors de la WSK Champions Cup, catégorie OKJ. Il a fait ses débuts en monoplace lors du Championnat d’Espagne de F4 2021, décrochant la pole position et un podium dès ses débuts. Lors de la saison 2022, il a cumulé 16 victoires en Championnats de Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis et d’Italie de Formule 4, remportant le titre de Champion de Grande-Bretagne de F4, avant de décrocher le titre de vice-champion du Championnat GB3 l’année suivante.

Dunne a été annoncé comme membre du programme de développement des pilotes McLaren en mai 2024, alors qu’il courait en Formule 3. Il court désormais pour Rodin Motorsport en Formule 2 et est pilote de réserve et de développement pour l’équipe NEOM McLaren de Formule E.

Il prendra le volant de la MCL39 dans le cadre de son développement au sein de McLaren Racing, dont l’objectif principal est d’aider les pilotes à progresser vers la Formule 1, l’IndyCar et la future participation de l’équipe au Championnat du monde d’endurance.

Plus tôt dans l’année, McLaren avait déjà annoncé que Pato O’Ward participerait à la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico 2025. L’équipe annoncera en temps voulu qui pilotera lors des deux séances d’essais libres restantes, qui complèteront les quatre participations de jeunes pilotes de l’équipe, conformément au règlement sportif 2025.