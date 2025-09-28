McLaren Racing vendue à 100% pour une valorisation à 4,5 milliards d’euros

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a confirmé que la division sportive de McLaren Group a maintenant été totalement revendue.

La vente de la dernière participation minoritaire dans McLaren a été faite début du mois, consolidant la propriété exclusive de Mumtalakat et CYVN Holdings, a établi un nouveau record pour l’investissement dans l’histoire du sport.

MSP Capital, qui avait acquis une participation de 15 % dans McLaren en 2020, puis l’avait portée à 33 %, s’est retiré de l’entreprise au début du mois dans le cadre d’une transaction qui a valorisé McLaren Racing à plus de 4,5 milliards d’euros. L’écurie britannique avait été évaluée à 2 milliards d’euros par Sportico en 2024...

Malgré ce montant déjà fou, Brown insiste sur le fait qu’il existe encore un potentiel de croissance parmi les écuries de F1.

"Chaque fois qu’un contrat record est signé, quel que soit le sport concerné, tout le monde s’exclame ’Oh, c’est fou !’ et puis, cinq ans plus tard, on constate que les chiffres ont encore augmenté," explique-t-il à Bloomberg.

"Notre sport en particulier a un fort potentiel de croissance ; avec 24 courses, la demande est probablement suffisante pour 30 Grands Prix. La demande est forte."

"Notre voiture est sponsorisée par les meilleures marques au monde, Mastercard, Google, etc."

"La compétition est incroyable. L’année dernière, quatre équipes ont gagné, sept pilotes différents ont remporté plusieurs courses, ce que je n’avais jamais vu en 30 ans que je suis ce sport."

"La compétition sur la piste est donc formidable. Les rebondissements en dehors de la piste, tels que capturés par Netflix, sont fantastiques. La demande pour les Grands Prix n’a jamais été aussi forte. Je pense donc que ce sport, à bien des égards, ne fait que commencer."

La croissance de la F1 a coïncidé avec l’arrivée de Liberty Media et les changements apportés au règlement qui ont apporté aux équipes une stabilité financière pour la première fois dans l’histoire du championnat.

Une répartition plus équitable des primes prévues par l’accord Concorde a profité aux équipes en queue de peloton, tandis que la réglementation a empêché celles en tête de simplement dépenser pour rester devant.

Résultat : les écuries de F1 ne luttent plus pour leur survie, mais enregistrent des bénéfices. La transformation est telle qu’elles sont de plus en plus considérées comme des véhicules d’investissement par des sociétés telles que MSP Capital, qui affiche un retour sur investissement décuplé – elle avait acheté ses parts alors que l’écurie était évaluée à seulement 500 millions d’euros.

"La F1 est en pleine effervescence," admet Brown.

"Toutes les exigences mesurables pour les équipes – il n’y a pas si longtemps, avant que Liberty n’acquière le sport, des plafonds de coûts ont été mis en place, ce qui a en quelque sorte assuré la stabilité financière et la compétitivité de tous. Cela a été une chose merveilleuse."

"Les fans sont des dizaines et des centaines de millions, les sponsors et les partenaires du sport sont présents comme nous l’avons jamais vu auparavant. Le sport est donc en pleine effervescence, et puisse-t-il le rester longtemps."