McLaren F1 ’garde un œil’ sur Verstappen mais ne prévoit pas de consignes

Le PDG de McLaren F1, Zak Brown, a confirmé que l’écurie ne changera pas sa stratégie de gestion entre Oscar Piastri et Lando Norris dans la lutte pour le championnat pilotes, malgré la menace du quadruple champion du monde Max Verstappen.

Jusqu’à présent, McLaren réalise une saison dominante. L’équipe pourrait même décrocher le titre constructeurs dès le Grand Prix de Singapour, puisqu’elle compte une avance colossale sur Mercedes, deuxième au classement.

Plutôt que de désigner un pilote numéro un, l’écurie a laissé Piastri et Norris se battre librement pour le titre. Une approche que l’Américain a confirmé vouloir maintenir jusqu’au bout. Si cette stratégie a offert des batailles, c’est un risque pour le team.

"Je pense qu’il faut garder un œil sur Max" a déclaré Brown à Bloomberg. "On doit continuer à faire ce qu’on fait. Le championnat constructeurs s’annonce bien. On avait une chance de le conclure à Bakou, mais… ne parlons pas de Bakou. J’espère qu’on pourra le faire à Singapour."

"Ce qu’on veut, c’est que nos deux pilotes, et Max aussi, même si on aimerait le sortir de l’équation, puissent se battre pour le titre. On veut leur offrir les mêmes chances, le même matériel, ce qu’on fait déjà, et que le meilleur gagne. C’est tout ce qu’on souhaite."

"On préférerait ne pas avoir à intervenir, si possible. Mais il y a toujours des imprévus, comme le souci mécanique de Lando ou les interventions de la voiture de sécurité. Notre objectif, c’est de mettre Lando et Oscar dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent se disputer le titre jusqu’à Abu Dhabi, et que le meilleur pilote l’emporte."