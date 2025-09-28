Montezemolo tacle Ferrari pour avoir viré Sainz au profit d’Hamilton

L’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, ne manque pas une occasion d’égratigner la Scuderia sous sa gouvernance actuelle et cette fois il s’est attaqué... aux choix de pilotes de Frédéric Vasseur.

L’Italien a laissé entendre qu’il aurait conservé Carlos Sainz aux côtés de Charles Leclerc, qualifiant ce duo de "très bon" pour l’équipe.

Pour celui qui a présidé Ferrari de 1991 à 2014 et a supervisé le retour de Ferrari au sommet de la F1 et sa domination avec Michael Schumacher au début des années 2000, le choix des pilotes est un art. C’est aussi à Montezemolo que l’on doit le recrutement de Kimi Räikkönen (piqué à McLaren), remplaçant de Schumacher, puis de Fernando Alonso plus tard.

En septembre 2014, Montezemolo a été remplacé par Sergio Marchionne, mettant fin à son mandat à la tête de Ferrari.

Il n’a aucun doute quant au pilote qui se distingue sur la grille actuelle.

"Aujourd’hui, je dois dire que, pour moi, Verstappen est de loin le numéro un," dit-il, cité par Reuters.

"Même lors de la dernière course à Bakou, dans des conditions difficiles, il n’a jamais perdu le contrôle. Il a toujours été rapide. Il ne commet jamais d’erreur."

Ferrari n’a évidemment pas Verstappen dans ses rangs mais Montezemolo était "en accord" avec le duo précédent. De quoi tacler entre les lignes Frédéric Vasseur et son choix d’avoir recruté Lewis Hamilton à la place de Sainz.

"Sainz et Leclerc formaient un très bon couple. Mais Verstappen est sans conteste le meilleur à mes yeux. De loin."

"Si demain matin je devais aller travailler chez Ferrari, en une semaine, j’aurai une idée claire de qui nommer à différents postes."

Montezemolo a tenu à saluer l’ancien directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, aujourd’hui à la tête d’Audi F1.

"C’est lui qui avait recruté Sainz. Il a eu le nez fin. Je suis heureux pour Binotto… il investit dans l’avenir avec un jeune pilote brésilien prometteur. Avec Bortoleto il a encore misé juste."