Ferrari est-elle vraiment prête pour le titre ? Steiner appelle à la prudence

Malgré des essais hivernaux impressionnants, Ferrari aborde la nouvelle ère réglementaire avec une part d’incertitude, du moins aux yeux de Günther Steiner. L’ancien patron de Haas a livré une analyse prudente de la hiérarchie à venir, rappelant que Ferrari reste historiquement l’une des équipes les plus difficiles à situer précisément.

"Ferrari reste Ferrari. On ne sait jamais vraiment où ils en sont. Ils sont là-haut, mais sont-ils vraiment tout devant ? Ça a toujours été le problème avec Ferrari," a expliqué Steiner à RTL.

À 60 ans, l’Italien tempère néanmoins les doutes, affirmant que la Scuderia figure clairement parmi les équipes les plus rapides du plateau. Et si la monoplace est à la hauteur, il estime que Charles Leclerc a toutes les cartes en main pour jouer le titre mondial.

"On voit que la voiture est bonne. Ils sont dans le top 4. Je suis sûr que Charles Leclerc veut être champion du monde, et si la voiture le permet, il se battra très dur pour enfin ramener ce championnat chez Ferrari."

Steiner s’est également exprimé sur les critiques récentes de Max Verstappen, très vocal sur son mécontentement vis-à-vis des monoplaces 2026. Ces dernières ont connu une transformation majeure, avec d’importants changements aérodynamiques et une évolution profonde des groupes propulseurs.

Le Néerlandais s’est dit déçu par la façon dont les voitures doivent désormais être pilotées, mettant davantage l’accent sur la gestion de la batterie. Il a même qualifié les nouvelles règles d’anti-course et semé le doute sur son avenir à moyen terme en Formule 1.

Pour Steiner, ces critiques pourraient toutefois rapidement disparaître si Verstappen se retrouvait à nouveau dans une voiture capable de jouer le titre.

"Il sera suffisamment heureux de se battre pour le championnat du monde. C’est ce qu’il veut, et c’est le meilleur pilote du moment. En tant que pilote, il faut repenser beaucoup de choses avec ce nouveau système de récupération d’énergie et élaborer une toute nouvelle stratégie."

"C’est juste différent. Nous, les humains, on n’aime pas les grands changements. Mais dès qu’il commencera à gagner, il sera content de la voiture."

Steiner concède toutefois comprendre le point de vue du quadruple champion du monde, alors que de nombreux pilotes regrettent l’époque des moteurs thermiques purs.

"Je comprends les critiques de Max, parce que c’est un changement énorme. Et on sait que Max est un vrai racer. Il préférerait piloter avec un moteur V10 ou V12, comme à l’époque. Max est aussi un pilote capable d’aller vite partout. Et dès qu’il comprendra à nouveau qu’il peut gagner, il s’habituera à cette nouvelle technologie."