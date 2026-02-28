Alpine F1 défend Colapinto et vise un déclic en 2026

Au sein d’Alpine F1, Steve Nielsen ne cache pas la réalité de la situation : Franco Colapinto joue gros. Unique pilote titulaire à n’avoir inscrit aucun point la saison dernière, l’Argentin abordait l’hiver sous une forte pression, au point que sa présence sur la grille 2026 a un temps été remise en question. Pourtant, en interne, Alpine continue de croire en son potentiel.

À 22 ans, Colapinto est sans doute le pilote le plus exposé du plateau 2026. Faute d’alternatives immédiates, mais aussi par conviction, l’écurie française a choisi de poursuivre l’aventure avec lui. Un pari assumé, que ke directeur général de l’équipe justifie en décrivant son pilote comme un "slow burner", c’est-à-dire un talent qui s’exprime progressivement, mais capable à terme de rivaliser avec son équipier bien plus expérimenté, Pierre Gasly.

"Je pense que Franco est un talent," affirme Nielsen.

"Et vous savez, c’est peut-être un pilote qui se révèle lentement. Peut-être qu’il se développe plus progressivement que certains autres, mais nous l’avons vu l’an dernier signer de bonnes courses, notamment en comparaison avec Pierre. Malheureusement, c’était parfois notre seule référence, parce que nous étions à l’arrière du peloton. Mais oui, je pense que Franco va progresser avec le temps."

Le responsable d’Alpine reconnaît toutefois que les débuts de Colapinto ont été plus compliqués que prévu.

"Il a clairement connu un début de saison plus difficile que ce que beaucoup imaginaient. Mais on voit déjà des signes d’amélioration. Et si nous lui avons donné une meilleure voiture pour cette année - ce dont je suis convaincu - alors je pense que nous verrons le meilleur de lui-même."

L’optimisme de Nielsen repose en grande partie sur le changement réglementaire et technique de la F1. L’équipe a tourné la page de l’A525, une monoplace que Nielsen qualifie sans détour de problématique, au profit de l’A526, conçue pour corriger des défauts structurels qui pénalisaient fortement les pilotes.

"Ce n’est un secret pour personne : la voiture de l’an dernier avait des problèmes inhérents à celles qui l’ont précédé. Nous en avons absolument corrigé certains avec cette voiture, et c’est très positif."

"J’en prendrai un notamment en exemple. Les pilotes peuvent beaucoup plus attaquer les vibreurs maintenant. Ils ne se plaignent plus du comportement sur les bosses, mais j’imagine que c’est aussi parce que nous ne sommes plus dans une F1 qui ressemble encore à sa grand-mère. Donc oui, certains de ces handicaps majeurs sont désormais corrigés."

Dans ce contexte plus favorable, Alpine espère voir Colapinto franchir un cap décisif. Suffisant pour tenir tête à Pierre Gasly sur la durée ? Pour Steve Nielsen, la réponse est claire : "Avec du temps, une voiture plus saine et moins de contraintes, il a les armes pour se hisser au niveau attendu en Formule 1."